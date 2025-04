Diretor executivo da Funjope recebe ministra Margareth Menezes durante Encontro Nacional de Gestores de Cultura

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, recebeu, nesta quarta-feira (23), a ministra da Cultura Margareth Menezes, dentro dos eventos do II Encontro Nacional de Gestores de Cultura (ENGCult), que acontece no Teatro Pedra do Reino, Centro de Convenções da Capital paraibana, até a sexta-feira (25). O objetivo do evento é balizar um conjunto de políticas públicas na área de cultura e fortalecer o trabalho que os secretários das capitais e dos estados estão fazendo.

O encontro foi organizado pelo próprio Ministério da Cultura, sob a responsabilidade da representante do MinC na Paraíba, Rejane Nóbrega. “Todos fomos acolhidos no Balaio Nordeste, que é um comitê de cultura ligado ao MinC, e lá tivemos a oportunidade de partilhar experiências, sobretudo, a ministra reafirmou o compromisso da sua gestão, tendo à frente do presidente Lula, para aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc e de toda política nacional de cultura que estamos conseguindo realizar há três anos”, destaca Marcus Alves.

Este encontro, conforme o diretor, integra um grande evento que a Secretaria de Cultura do Estado da Paraíba está fazendo em João Pessoa, reunindo secretários de Cultura dos estados e municípios. Marcus Alves participa da programação durante a noite desta quarta-feira (23), na abertura do evento, junto com Eliane Parreiras, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados e secretária de Cultura de Belo Horizonte (MG).

“Esse é um encontro capitaneado pelo Fórum de Secretários de Estado de Cultura, mas que tem a parceria do Fórum de Secretários das Capitais e Municípios Associados. É um momento muito importante porque reúne esses gestores públicos, a sociedade civil e iniciativa privada numa grande discussão sobre as políticas públicas de cultura, as grandes políticas nacionais, o papel dos entes federados, as possibilidades de parceria e fortalecimento por meio da articulação com a sociedade civil e iniciativa privada”, inicia Eliane Parreiras.

Para ela, este é um momento importante de balanço, de discussão de caminhos e de tendências. “E nós ficamos bem felizes de fazer esse encontro em João Pessoa. Eu acho que traz também essa oportunidade de reunir uma presença ainda maior das capitais do Nordeste e dos gestores da região”, acrescenta.

Reunião Fórum – Como presidente do Fórum de Secretários das Capitais e Municípios Associados, Eliane Parreiras informa que, na tarde desta quinta-feira (24), haverá uma reunião específica com o Ministério da Cultura, na qual serão discutidas várias pautas comuns das responsabilidades dos entes federados, Sistema Nacional de Cultura, o sistema de participação criado pelo MinC como, por exemplo, o Comitê Gestor Tripartite.

“Vamos ter um momento que é de discussão só do Fórum, mas teremos, ao longo do dia, várias mesas, debates, laboratórios e reuniões paralelas que vão tratar das relações entre municípios, Estados e Governo Federal. Também as políticas públicas nacionais que permeiam, de temas que são comuns como a arte e educação, cultura e educação, o papel dos indicadores, caminhos para construção do futuro em políticas públicas. São temas comuns a todos os atores da política cultural. Essas discussões também passam por uma visão municipalista”, acrescenta.

Encontro – O II ENGCult é um espaço estratégico para troca de experiências, articulação entre entes federativos e fortalecimento da gestão cultural em todo o País. Uma oportunidade para quem constrói cultura na ponta e deseja ampliar sua rede de atuação. A programação completa está no link https://drive.google.com/file/d/18QNIyuQELbStkViGEHl861Sp7Bfv1fqJ/view.

Realizado pelo Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, com correalização da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba, o evento tem patrocínio da Fundação Itaú e parceria do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, e Rede Nacional de Gestores Municipais de Cultura.

Conta ainda com a cooperação da Unesco e apoio institucional da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), Empreender Paraíba e Ministério da Cultura.