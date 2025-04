Posted on

24 de fevereiro de 2025 17:27 Por: Mariana Campos As sorocabanas estão convidadas a participar gratuitamente, no dia 9 de março (domingo), a partir das 7h, do Treinão Divas que Correm, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (9 de março), com corrida e caminhada, no Parque das Águas, no Jardim Abaeté. Não há […]