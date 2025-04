Sorocaba realiza novo Dia D contra a dengue nesta sexta-feira (25) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizará, nesta sexta-feira (25), mais uma edição do ‘Dia D contra a Dengue’ em 2025. A iniciativa tem como objetivo a conscientização da população por meio da entrega de informativos. A ação será realizada das 7h30 às 9h30 e das 16h às 18h em diversos bairros da cidade.

Os pontos de entrega de panfletos serão os seguintes locais: Praça Cel. Fernando Prestes; Barão do Rio Branco com a Braguinha; Praça da Bandeira; Av. Antônio Carlos Comitre com a Av. Washington Luiz; Av. Itavuvu com a Av. Ipanema e Praça 9 de Julho, além de atividades educativas nas 33 UBSs.

A ação também contará com exposição educativa da equipe da Zoonoses nos Terminais São Paulo e Santo Antônio, das 8h às 18h. Haverá, ainda, o serviço de três caminhões “cata treco” nos bairros com mais incidência do mosquito.