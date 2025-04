Sine Municipal de Sorocaba oferece 115 vagas de emprego na quinta-feira (24) – Agência de Notícias

Posted on

Lideranças comunitárias dos distritos de Camisão e Piraputanga (Aquidauana) e de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti) reuniram-se na manhã dessa quarta-feira (24), no auditório do Campus da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Aquidauana, para conhecer detalhes do projeto de retirada de madeira de uma propriedade rural da região. O empreendimento despertou […]