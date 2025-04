SES apresenta resultados satisfatórios na execução do Contrato de Gestão no primeiro trimestre de 2025

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) e a Funsau (Fundação Serviços de Saúde de MS) apresentaram desempenho satisfatório dentro do cumprimento das metas acordadas no Contrato de Gestão, do primeiro trimestre de 2025.

Os dados foram apresentados durante reunião de monitoramento realizada na última terça-feira (15), com a equipe da Segem (Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo).

Conforme o balanço preliminar, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e a Funsau mantêm, em conjunto, 19 projetos com execução média de 25%, em 31 entregas realizadas e sem nenhum projeto cancelado.

Dentro da proposta estão projetos ligados a Atenção Primária à Saúde como a Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil, Projeto Navio, Distribuição de Métodos contraceptivos de Longa Duração e Acessíveis às Mulheres de Vulnerabilidade Social.

Também se destaca a qualificação por meio de capacitação de profissionais de saúde em diversas frentes da área da Saúde, implantação de projetos voltados à Saúde Digital como por exemplo, as teleinterconsultas especializadas e a consolidação da Plataforma e-VISITA.

Para o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, as metas do Contrato de Gestão representam a oportunidade de oferecer maior qualidade nos serviços prestados a toda população sul-mato-grossense.

“Quero destacar o desenvolvimento dos projetos elencados, mas principalmente, com o grau de maturidade com que a equipe vem se dedicando aos contratos de gestão. Nesses dois anos e meio à frente da Secretaria, é notório esse crescimento, o amadurecimento da equipe. Com certeza o que nós vamos fazer a cada ano é construir contratos de gestão cada vez mais desafiadores, para que a gente possa alavancar as entregas da Secretaria de Estado de Saúde à população”, enfatiza o secretário.

Segundo o secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, em linhas gerais, a Secretaria de Estado de Saúde está executando as metas do Contrato de Gestão dentro do previsto pela Segem.

“A SES demonstra seu compromisso ao priorizar e concretizar 31 entregas significativas neste ano. Com um investimento superior a R$ 400 milhões neste período, a secretaria demonstra a magnitude do esforço em curso para impulsionar melhorias concretas na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Este volume expressivo de ações, aliado a um planejamento estratégico focado na regionalização e em outras áreas da saúde pública, promete fazer uma diferença substancial na vida dos cidadãos”, destaca Thaner.

Contrato de Gestão

Os contratos de gestão são instrumentos firmados anualmente entre o governador e o secretário de cada pasta para garantir o cumprimento de metas e indicadores. Esses indicadores são alinhados com PPA (Plano Plurianual) e a LOA (Lei Orçamentária Anual).

O principal objetivo é garantir a execução do que foi pactuado. Os contratos de gestão definem as metas de cada secretaria para o ano, tendo como foco melhorar as entregas aos cidadãos, estabelecendo compromissos com a sociedade.

Desenvolvido desde 2015 no Estado, o programa é sinônimo de sucesso e reconhecimento nacional, e venceu o Prêmio de Excelência de Competitividade 2023, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública), na categoria ‘Destaque Boas Práticas’.

Helton Davis, Comunicação SES

Foto: Helton Davis