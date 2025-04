Serviço de manutenção é intensificado em vielas públicas

Ana Lúcia Abranches





A Prefeitura de São José dos Campos intensificou o serviço de manutenção das vielas em várias regiões da cidade. A urbanização das vielas foi realizada em 73 locais.

Equipes da Prefeitura e da Urbam realizaram a manutenção na área verde, poda de árvores, recomposição do pavimento, instalação de placas denominativas, quebra corpo, manutenção das lixeiras verdes, troca de lâmpadas de sódio por led, criação de um padrão visual com pintura dos muros laterais, entre outras melhorias. As vielas que receberam melhorias ficam nos bairros Parque Interlagos, Campos de São José e Altos de Santana.

As ações contribuem diretamente na qualidade de vida, acessibilidade, segurança e bem-estar da população.



