Semam realiza recomposição da vegetação da mata ciliar do Rio Cabelo

A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa vem realizando a recomposição da área degradada da mata ciliar do Rio Cabelo. Depois da retirada da vegetação invasora e do lixo das margens do rio, ação feita pela Defesa Civil, os técnicos da Divisão de Arborização e Reflorestamento da Semam estão fazendo o replantio das mudas de árvores nativas.

Essa semana foi feito o plantio na área da nascente, em Mangabeira, e nesta quarta-feira (23) o plantio foi realizado na área do rio localizada na Penha. Foram replantadas 50 mudas de árvores nativas e entre as espécies plantadas estão perobinha, mogno, mulungu, barriguda e aroeira. As mudas foram produzidas pelos técnicos do Viveiro de Plantas Nativas, coordenado pela Semam.

A ação faz parte do programa João Pessoa Cidade + Verde, que prevê o plantio de 33 mil árvores esse ano. As mudas estão sendo replantadas em áreas degradadas, parques urbanos, calçadas, canteiros de ruas e avenidas, escolas, Centros de Referência em Educação Infantil (Creis) e ainda nos condomínios entregues à população pela Prefeitura. As árvores também são plantadas na recuperação de áreas degradadas, como matas ciliares dos rios.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que o plantio e a distribuição de mudas de árvores nativas são ações permanentes desenvolvidas pelos técnicos da Semam. “As mudas são entregues em eventos públicos, em atividades do Calendário Ambiental, ações educativas em escolas e diversas outras ocasiões. Nós temos um compromisso permanente com a manutenção e a recuperação do patrimônio ambiental da cidade”, concluiu.

A produção de mudas é feita a partir de sementes selecionadas pelos viveiristas do Viveiro Municipal de Plantas Nativas. A coleta das sementes é realizada em árvores consideradas matrizes, em várias cidades da Paraíba. As sementes são coletadas, selecionadas e beneficiadas, até se transformarem em pequenas mudas.