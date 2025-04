Saúde de Ubatuba reforça estratégia de imunização contra Gripe Influenza – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nesta terça-feira, 22 a Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Ubatuba confirmou cinco casos positivos de Influenza A H1N1 em idosos da cidade. Essa confirmação reforça a urgência da imunização, que pode prevenir casos da doença principalmente nos públicos prioritários.

A estratégia de vacinação contra a Influenza está em andamento em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) do município desde o dia 7 de abril. A vacina é gratuita e indicada para idosos com 60 anos ou mais, gestantes, crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, profissionais da saúde, professores e outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A enfermeira coordenadora da Viep, Alyne Ambrogi, reforça que a vacina contra a Influenza passou a fazer parte do calendário anual de vacinação para esses grupos. “A gripe não é uma doença simples, especialmente para quem faz parte dos grupos de risco. Os casos de H1N1 confirmados em idosos mostram como a prevenção é essencial”, salientou.

A vacina oferecida na rede pública protege contra os principais subtipos do vírus da gripe, incluindo o Influenza A H1N1, responsável pelos casos registrados.

Locais de vacinação

As doses estão disponíveis em todas as UBSs de Ubatuba, de segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento das unidades. É necessário apresentar um documento com foto e a caderneta de vacinação.

Confira o funcionamento aqui: https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/horarios-das-salas-de-vacinas/

A prefeitura orienta a população a se vacinar o quanto antes, para garantir a imunização antes da chegada do inverno, período em que os casos tendem a aumentar.