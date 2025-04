Qual filme vai passar na Sessão da Tarde e Corujão Hoje, Quinta (24/04) na Globo? QUE HORAS COMEÇA, sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 23/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Semana na Sessão da Tarde hoje e Corujão I – Destaques de Quarta a Sexta-feira, 23 a 25 de Abril de 2025

A TV Globo preparou uma seleção especial para os amantes do cinema nesta semana. De quarta a sexta-feira (23 a 25 de abril de 2025), os telespectadores poderão acompanhar filmes envolventes na Sessão da Tarde e no Corujão I, com histórias que vão do drama romântico à fantasia distópica, além de comédias brasileiras cheias de personalidade. Confira os destaques completos e prepare-se para fortes emoções.

Quarta-feira, 23/04/2025 – Sessão da Tarde

Nosso Amor

Título Original: Ordinary Love

Ordinary Love País de Origem: Inglaterra

Inglaterra Ano de Produção: 2019

2019 Direção: Lisa Barros D’Sa e Glenn Leyburn

Lisa Barros D’Sa e Glenn Leyburn Elenco: Liam Neeson, Lesley Manville, David Wilmot, Amit Shah

Liam Neeson, Lesley Manville, David Wilmot, Amit Shah Gênero: Drama, Romance

O destaque da Sessão da Tarde nesta quarta-feira é o emocionante “Nosso Amor”, um filme britânico que aborda com delicadeza e sensibilidade os desafios enfrentados por um casal de meia-idade quando a esposa é diagnosticada com câncer de mama.

Liam Neeson e Lesley Manville entregam performances poderosas, retratando a intimidade de um relacionamento que é testado pelo medo, pela dor e pela esperança. A direção cuidadosa de Lisa Barros D’Sa e Glenn Leyburn valoriza os silêncios, os gestos sutis e os diálogos cheios de verdade, tornando a narrativa ainda mais comovente.

Esse drama romântico é ideal para quem busca uma história profunda, humana e tocante. Prepare os lenços: a história é tão realista quanto emocionante.

Quinta-feira, 24/04/2025 – Sessão da Tarde

Chuva Ácida

Título Original: Acid

Acid País de Origem: Bélgica/França

Bélgica/França Ano de Produção: 2023

2023 Direção: Just Philippot

Just Philippot Elenco: Laetitia Dosch, Guillaume Canet

Laetitia Dosch, Guillaume Canet Gênero: Drama, Fantasia

Na quinta-feira, a Sessão da Tarde apresenta uma trama sombria e surpreendente com o filme “Chuva Ácida” (Acid), uma coprodução entre Bélgica e França que mistura elementos de drama psicológico com fantasia apocalíptica.

A história se passa em um futuro próximo, onde uma estranha e mortal chuva ácida começa a cair em várias regiões da Europa, colocando em risco a vida de milhares de pessoas. No centro da trama, uma mãe e seu filho tentam sobreviver a esse fenômeno devastador enquanto lidam com traumas do passado e segredos familiares.

Com uma fotografia marcante e direção intensa de Just Philippot, o filme não é apenas uma crítica ambiental, mas também um retrato angustiante das relações humanas em tempos de desespero.

Sexta-feira, 25/04/2025 – Sessão da Tarde

A Fábrica de Sonhos

Título Original: A Fábrica de Sonhos

A Fábrica de Sonhos País de Origem: Brasil

Brasil Ano de Produção: 2025

2025 Direção: Guel Arraes, Patrícia Pedrosa

Guel Arraes, Patrícia Pedrosa Elenco: Luellem de Castro, Igor Fortunato, Débora Falabella, Humberto Martins

Luellem de Castro, Igor Fortunato, Débora Falabella, Humberto Martins Gênero: Comédia

Fechando a semana da Sessão da Tarde com bom humor, a sexta-feira traz a estreia da comédia brasileira “A Fábrica de Sonhos”. Dirigido por dois grandes nomes do audiovisual nacional, Guel Arraes e Patrícia Pedrosa, o filme aposta em leveza, romance e muitas reviravoltas.

Na trama, Rafaela (interpretada por Luellem de Castro) é uma jovem apaixonada que tem seu relacionamento colocado à prova ao ganhar um concurso para conhecer seu maior ídolo, o galã de novelas Sydartha. O namorado, vivido por Igor Fortunato, precisa lidar com os ciúmes e a repentina fama de Rafaela, enquanto situações hilárias acontecem nos bastidores do mundo do entretenimento.

Com participações de Débora Falabella e Humberto Martins, o longa é uma verdadeira celebração da cultura pop e dos bastidores da TV brasileira, com muitas piadas que farão o público rir do começo ao fim.

Corujão I – Sexta-feira, 25/04/2025

Felizes Para Sempre?

Título Original: Felizes Para Sempre?

Felizes Para Sempre? País de Origem: Brasil

Brasil Ano de Produção: 2015

2015 Direção: Fernando Meirelles

Fernando Meirelles Elenco: Maria Fernanda Cândido, Enrique Díaz, Paolla Oliveira

Maria Fernanda Cândido, Enrique Díaz, Paolla Oliveira Gênero: Drama

Para quem fica acordado até mais tarde, o Corujão I de sexta-feira traz o intenso e provocativo drama nacional “Felizes Para Sempre?”, uma minissérie da Globo transformada em filme para exibição especial. Sob a direção do premiado Fernando Meirelles, a produção mergulha nas complexas relações de cinco casais.

A trama se desenrola quando uma garota de programa (interpretada com ousadia por Paolla Oliveira) cruza o caminho desses casais, desencadeando uma série de eventos que expõem segredos, mentiras e desejos ocultos. A história gira em torno de um crime passional que une todos os personagens, levando a reflexões profundas sobre amor, lealdade, traição e identidade.

Com um elenco de peso e roteiro afiado, “Felizes Para Sempre?” é uma obra corajosa, que não poupa o espectador dos dilemas morais e emocionais vividos por seus personagens.

Resumo da Programação: Sessão da Tarde e Corujão I

Data Horário Filme Gênero País de Origem Quarta-feira, 23/04 Sessão da Tarde Nosso Amor Drama/Romance Inglaterra Quinta-feira, 24/04 Sessão da Tarde Chuva Ácida Drama/Fantasia Bélgica/França Sexta-feira, 25/04 Sessão da Tarde A Fábrica de Sonhos Comédia Brasil Sexta-feira, 25/04 Corujão I Felizes Para Sempre? Drama Brasil

Conclusão

Se você é fã de histórias emocionantes, distopias intrigantes, comédias leves ou dramas nacionais de qualidade, a programação da Sessão da Tarde e Corujão I de 23 a 25 de abril está imperdível. A Globo aposta em tramas sensíveis e envolventes que prometem agradar diferentes públicos.

Fique ligado nos horários e aproveite para reunir a família, relaxar e se emocionar com as produções escolhidas para esta semana!

Fique ligado na programação da Globo e aproveite o melhor do cinema na televisão aberta!

