PTS e Governo do Estado firmam parceria para impulsionar o turismo com inovação e capacitação – Agência de Notícias

Fotos: Divulgação/PTS

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) e a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) firmaram protocolo de intenções com foco na qualificação e inovação do setor turístico. A parceria prevê o desenvolvimento de ações conjuntas dentro do Programa Academia do Turismo, da pasta, com o objetivo de promover educação, empregabilidade, pesquisa, inovação e transformação digital no setor.

Com duração inicial de três anos, o acordo estabelece colaboração estratégica entre as instituições, unindo o ecossistema de inovação do PTS à política pública estadual de fortalecimento do turismo. O foco está em fomentar iniciativas de capacitação profissional, empreendedorismo, sustentabilidade, hospitalidade, lazer e uso de tecnologia aplicada ao turismo.

As ações previstas incluem a promoção de pesquisas visando desenvolvimento no setor; agregar, integrar e articular parcerias estratégicas; desenvolvimento de novos conteúdos e ferramentas educacionais; incentivar a adoção de tecnologias e inovação para apoiar a sustentabilidade e novas soluções no turismo, denominado “inovação aberta”; além da atração de talentos e apoio à melhoria da gestão dos negócios turísticos; e promoção de ações de sensibilização, atratividade e empregabilidade no setor. A Setur-SP também irá participar, apoiar e promover o evento Tech City Summit 2025, entre os dias 2 e 3 de julho, no Parque Tecnológico de Sorocaba.

“A Academia do Turismo SP é um programa que muito nos orgulha. Até o momento, já ofertou 33 mil vagas gratuitas em cursos ligados ao turismo. Agora, queremos ampliar o leque de parcerias para trazer soluções inovadoras para o turismo, com um olhar especial para a tecnologia e inovação”, disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens do Estado.

Para o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Cancellara, com esse movimento, o PTS se consolida como um ambiente de referência também para o desenvolvimento do turismo inteligente, sustentável e conectado com o futuro, no estado de São Paulo. Segundo ele observa, atualmente, todos os setores precisam inovar e aplicar tecnologia, inclusive o de turismo. “O nosso Parque Tecnológico de Sorocaba foi convidado a participar desse movimento, no qual, juntos, vamos trabalhar para criar inovações que possam ser aplicadas e contribuam significativamente para o crescimento do turismo no estado. Vamos contribuir com soluções criativas, capacitação de ponta e articulação entre empresas, startups e poder público para gerar impacto real na vida das pessoas e nas economias locais”, concluiu Cancellara.