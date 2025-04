Procon-JP encontra diferença de R$ 10,00 no preço do café em pesquisa de alimentos

Evanice Gomes

A diferença no preço do café moído de 500g está em R$ 10,00 nos supermercados da Capital, registra pesquisa para alimentos da cesta básica realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. A diferença foi encontrada na marca São Braz, que oscila entre R$ 27,99 (Bemais – Bancários) e R$ 37,99 (Varejão – Varjão), variação de 35,73%.

A massa de cuscuz São Braz 500g porém, foi o produto que apresentou a maior variação da pesquisa do Procon-JP, 100,72%, e está com preços entre R$ 1,39 (Varejão do Preço – Varjão) e R$ 2,79 (Carrefour – Bancários), diferença de R$ 1,40.

O levantamento do Procon-JP foi realizado no dia 22 de abril em 16 supermercados da Capital e coletou preços de 91 itens como feijão, arroz, café, macarrão, açúcar, óleo, massa para cuscuz, leite, margarina, manteiga e biscoitos (doce e salgados).

Mais variações – Outras duas variações bem significativas foram encontradas em duas marcas de margarina: na Deline 250g, 96,65%, que está com preços entre R$ 2,69 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 5,29 (Varejão do Preço – Varjão), diferença de R$ 2,60; e na Delícia 250g, 93,65%, que oscila entre R$ 2,99 (Aquarius – Jaguaribe) e R$ 5,79 (Menor Preço – Bairro dos Estados), diferença de R$ 2,80.

Ouras diferenças – Duas outras grandes diferenças ficaram com a manteiga Aviação 200g, R$ 7,94, com preços entre R$ 11,75 (Varejão do Preço – Varjão) e R$ 19,69 (Carrefour– Bancários), variação de 67,57%; e com o leite em pó integral Ninho 750g, R$ 7,40, que está oscilando entre R$ 31,50 (Atacadão – Água Fria) e R$ 38,90 (Menor Preço – Bairro dos Estados), variação de 23,49%.

Supermercados visitados – O Procon-JP coletou preços nos seguintes estabelecimentos: Varejão e Varejão do Preço (Varjão); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Bemais e Carrefour (Bancários); Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde); Latorre (Torre); Super Box Brasil (Geisel); Rede Compras (Bessa); Super Fácil e Atacadão (Água Fria); Aquarius (Jaguaribe); Mateus (Altiplano); e São João (Mercado Central).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br