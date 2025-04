Prefeitura realiza ação de vacinação contra gripe Influenza no Clube do Idoso nesta quarta-feira (23) – Agência de Notícias

Com objetivo de imunizar os idosos acima de 60 anos, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizará, nesta quarta-feira (23), das 8h às 12h, nova ação de vacinação contra gripe influenza no Clube do Idoso. A iniciativa é aberta para todos os idosos da cidade.

A vacinação contra influenza faz parte do calendário de rotina e estará disponível até o dia 31 de janeiro de 2026 nas 33 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de segunda a sexta-feira.

Nas unidades, além dos idosos, outro grupo contemplado é de crianças com idade de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (menores de 6 anos) e gestantes.

O Clube do Idoso fica na Rua Padre Lara de Moraes, s/n, Vila Pinheiros.