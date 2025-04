Prefeitura e CIEE abrem processo seletivo para cadastro reserva – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), e em conformidade com a Lei Federal nº 11.788/2008, torna pública a abertura de processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários, mediante análise de currículos.

O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de nível técnico e superior, em instituições de ensino públicas ou privadas. As áreas contempladas são as seguintes:

Nível Superior: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Direito, Engenharia Civil, Informática, Pedagogia, Serviço Social e Recursos Humanos;

Nível Técnico: Administração, Contabilidade e Informática.

Os candidatos selecionados deverão cumprir carga horária de 30 (trinta) horas semanais. A Bolsa-Auxílio mensal será de:

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para estudantes de nível superior;

R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para estudantes de nível técnico.

Será concedido ainda auxílio-transporte no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por mês, mediante requerimento a ser realizado no ato do comparecimento ao setor de Recursos Humanos (RH).

As inscrições e o preenchimento do questionário estarão disponíveis até 12 de maio através do Link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13154/detalhe