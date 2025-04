Polo Ubatuba registra 326 inscritos para o vestibular – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) encerrou o período de inscrições para o vestibular 2025 com 326 candidatos interessados nas vagas oferecidas pelo polo de Ubatuba. O destaque vai para o aumento da procura nas áreas de formação de professores: o Eixo de Licenciatura, que abrange os cursos de Letras, Matemática e Pedagogia, foi o mais procurado, com 144 inscritos.

Em seguida, o Eixo de Negócios e Produção, que inclui os cursos de Processos Gerenciais, Administração e Engenharia de Produção, registrou 93 inscritos. Já o Eixo de Computação, com os cursos de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação, recebeu 89 inscrições.

De acordo com o cronograma oficial da Univesp, as próximas datas importantes para os candidatos são:

Prova objetiva e redação: 18/05, às 13h, com abertura dos portões às 12h

Divulgação do gabarito oficial: 19 de maio

Resultado oficial e convocação para matrícula: a partir de 24 de junho

A prova será realizada presencialmente, com local a ser informado previamente por meio do site oficial da UNIVESP (www.vestibular.univesp.br).

Ubatuba

O polo da UNIVESP em Ubatuba funciona em parceria com a Prefeitura e busca democratizar o acesso ao ensino superior, especialmente para quem busca qualificação profissional sem precisar sair do município. Os cursos são gratuitos e oferecidos na modalidade de ensino a distância (EAD): o polo oferece suporte aos estudantes dos cursos de graduação a distância, disponibilizando infraestrutura como computadores, acesso à internet e apoio presencial para atividades acadêmicas. Além disso, há obrigatoriedade de fazer as provas bimestrais presencialmente no polo.

Em Ubatuba, o Polo da Univesp fica nas dependências da Escola Municipal Profª Olga Ribas de Andrade Gil – com entrada na rua Conceição, nº 710, Centro.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (12) 3042-3149 ou pelo e-mail [email protected].