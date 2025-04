Piquenique é atração gratuita na Praça da Amizade neste domingo (27) – Agência de Notícias

A população de Sorocaba e região está convidada a participar gratuitamente do Piquenique Amo Sorocaba, neste domingo (27), das 9h às 17h, na Praça da Amizade, localizada em frente ao Estádio Municipal “Walter Ribeiro” (CIC), no bairro Santa Rosália.

Realizado pela produtora Amo Sorocaba, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) e da Secretaria do Turismo (Setur), o evento terá como foco a campanha Abril Laranja, que trata da conscientização e prevenção dos maus-tratos aos animais.

O piquenique contará com cãominhada, práticas esportivas e apresentações artísticas. A Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal estará presente no evento com uma campanha educativa de doação de mudas de árvores e com a feira de adoção responsável de animais.

A ideia é que as famílias levem toalhas e suas cestas com todas as delícias que desejarem e aproveitem esse momento ao ar livre, de bem-estar e lazer, com práticas esportivas e culturais.

O evento ainda terá caráter solidário. O público poderá doar um quilo de alimento não perecível para a campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Todas as doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Também terá a opção de doar ração para cães e gatos, em embalagem original, para o Banco de Ração de Sorocaba, que faz parte do programa municipal Rede Pet Solidário.

Mais informações sobre o Piquenique Amo Sorocaba podem ser obtidas pelo telefone: (15) 99636-9901 ou diretamente na rede social: @amo_sorocaba.