Pesquisadora e diretora do Campus Hortolândia é destaque em revista da Fapesp por ações contra o racismo nas escolas – IFSP

​Reportagem mostra a trajetória de Caroline Jango e seu trabalho à frente do laboratório Ubuntu Maker, que produz materiais didáticos afro-referenciados para a educação básica

A pedagoga e diretora-geral do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Hortolândia, Caroline Jango, foi destaque na edição de abril de 2025 da Revista Pesquisa FAPESP. A reportagem aborda sua trajetória acadêmica e o trabalho pioneiro na criação do laboratório Ubuntu Maker, voltado à produção de material didático afro-referenciado para combater o racismo nas escolas.​

Natural de Hortolândia (SP), Jango iniciou sua formação docente aos 14 anos no Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam), em Campinas. Graduada em pedagogia pela Unicamp, ela se especializou em estudos sobre discriminação racial na educação infantil. Sua dissertação de mestrado, intitulada “Aqui tem racismo!”, investigou as representações sociais de crianças negras sobre a escola e resultou em um livro que integra a formação de professores da rede estadual paulista.

Em sua atuação no IFSP, Jango coordenou a criação do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) e, em 2020, fundou o Ubuntu Maker. O laboratório, equipado com impressoras 3D, envolve alunos e professores na produção de jogos, mapas e outros recursos pedagógicos que valorizam a cultura afro-brasileira e promovem a equidade racial no ambiente escolar.

A reportagem completa pode ser lida na Revista Pesquisa FAPESP: Caroline Jango investiga formas de combater o racismo nas escolas.

Fonte: ​Revista Pesquisa Fapesp