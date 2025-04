Orquestra Joseense apresenta concerto especial no Vicentina

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Orquestra Joseense, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, realiza uma apresentação especial no aniversário de 101 anos do Parque Vicentina Aranha, no próximo dia 27 de abril, às 10h30.

O concerto especial “Tão Jobim” homenageia o compositor brasileiro mais celebrado em todo o mundo: Tom Jobim. A cantora Ana Morena participa do espetáculo oferecido pela FCCR ao Parque Vicentina Aranha.

A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos. A regência é do maestro William Coelho.

Ana Morena

Com carreira profissional desde 1985, Ana Morena ganhou importantes prêmios de festivais, como a de melhor intérprete no Festival de Tatuí. Já gravou CDs e participou de trabalhos de diferentes compositores da região. Foi intérprete da canção “Minha Cidade”, de autoria do maestro Sérgio Weiss, considerada, por decreto, a canção oficial do aniversário da cidade.

Repertório

Passarim (Arranjador: Tiago Costa)

Wave (Arranjador: Neymar Dias)

A Correnteza (Arranjador: Daniel Maudonnet)

Retrato em branco e preto (Arranjador: Rodrigo Morte)

Se todos fossem iguais a você (Arranjador: Álvaro Peterlevitz)

Chega de saudade (Arranjador: Álvaro Peterlevitz)

Luiza (Arranjador: Edson Piza)

Só tinha de ser com você (Arranjador: Neymar Dias)

Insensatez (Arranjador: Rodrigo Morte)

Eu sei que vou te amar (Arranjador: Daniel Maudonnet)

Desafinado (Arranjador: Neymar Dias)

Inútil paisagem (Arranjador: Neymar Dias)

Samba de uma nota só (Arranjador: Daniel Maudonnet)

William Coelho

Doutor e mestre em musicologia pela USP, é professor de regência coral na ECA/USP e regente titular da Orquestra Joseense, da Orquestra Abaporu e da Eos Música Antiga USP. Foi maestro preparador do Coro da Osesp e professor convidado da Academia de Regência da Osesp. É regente convidado de orquestras como a Osesp, a Sinfônica da USP e a Sinfônica de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem Talento 2019 e sua tese de doutorado foi premiada pela USP. Em 2020 e 2022 regeu o Coro da Osesp no Fórum Econômico Mundial em Davos e no Americas Society em Nova Iorque.

Sobre a Orquestra

A Orquestra Joseense é um dos projetos que integram o Programa de Formação Artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, destinado a Jovens a partir de 16 anos, com o objetivo de desenvolver suas habilidades técnicas e artísticas, criando oportunidade de educação musical de qualidade a jovens talentos e capacitando-os à profissionalização.

A orquestra acolhe aprendizes de música de diversas iniciativas públicas ou particulares, que demonstram interesse em aprofundar seus estudos, com aulas teóricas, práticas de instrumentos de orquestra e prática de grupo com regência.

O projeto cultural tem o objetivo de formação musical, aperfeiçoamento de músicos instrumentistas, capacitação para a profissionalização artística e difusão da música instrumental.

Ficha Técnica

Maestro Titular e Diretor Artístico

William Coelho

Primeiros Violinos

Wagner Filho, Spalla

Bruno Macedo

Carlos Medeiros

Lucas Pontes

Rafael Victor

Segundos Violinos

Eloísa Rocha

Gianpietro Saisi

Gustavo Braggio

José Otávio Salvador

Maria Eduarda Carvalho

Violas

Bruno de Almeida

Daniel Lima

Ronilson Misael

Violoncelos

Gustavo Lessa

Jonathas Pereira

Thiago Faria

Tiago de Oliveira

Contrabaixos

Davi Ciriaco

Renata Rodrigues

Flautas

Filipe Ferreira

Nadine Morais

Oboés

André Massuia

Rafael Felipe

Clarinetes

Anderson Menezes

Evandro Alves

Fagotes

Osvanilson Castro

Patrícia Mastrella

Trompa

Adriano Venâncio

Felipe Neto

João Victor de Andrade

Trompetes

Wellington de Sousa

Marcelo Carvalho

Miguel Lucchesi

Percussão

Rosangela Rhafaelle

Guilherme dos Santos*

*Músico convidado

Serviço

Parque Vicentina Aranha

Eng. Prudente Meireles de Morais, 302 – Vila Adyana



