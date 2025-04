Museu Vivo deste domingo destaca a literatura e a culinária

Avelino Israel





A literatura e a culinária estarão em destaque no Museu Vivo deste domingo (27), das 14h às 17h, no Museu do Folclore de São José dos Campos. A vivência é aberta ao público e contará com a participação do grupo literário “Nós das Letras” e da culinarista Darci Xavier de Almeida – que já participou da atividade em outros anos.

Formado em 2023 e contando com 10 integrantes atualmente, o grupo “Nós das Letras” comandará um sarau com diferentes expressões literárias, além de abrir espaço para quem quiser se manifestar. Para completar, a degustação ficará por conta do biscoito de polvilho da mineira de Montes Claros, Darci Xavier.

Grupo é formado por 10 escritores | Foto: Divulgação

O “Nós das Letras” se define como um movimento em grupo, que se propõe a promover a literatura de forma inovadora. Todos os seus componentes são escritores independentes: Aldo Simões, Arlete Simões, Caíque Berto, Carlos Santos, Daniela Peneluppi, Ester Fernandes, Giovana Guts, Sandra Guimarães, Sandro Cuesta e Thalita Montesanto.

Darci Xavier já mora em São José há algum tempo, mas cresceu na roça, onde aprendeu a culinária caipira, usando os ingredientes disponíveis e experimentando diferentes sabores. Foi nesta época que aprendeu a fazer muitas receitas, entre elas de biscoito de polvilho, que ela chama de “beliscão” (pelo formato na hora do preparo).

Darci Xavier e Janice Aboim, do MF| Foto: Divulgação

A culinarista e sua receita de biscoito de polvilho fazem parte do 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore, que recebeu o título de “As Receitas que contam Histórias” (página 64). No domingo, inclusive, o museu fará distribuição gratuita do livro ao público interessado.

O programa Museu Vivo reúne mensalmente, aos domingos à tarde, diferentes detentores da cultura popular regional, geralmente nas áreas do artesanato, culinária e música. A proposta é dar visibilidade a estes representantes e valorizar os seus saberes e fazeres.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo gerido pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Ele está instalado no Parque da Cidade, na região norte, desde 1997.

Museu do Folclore de SJC



