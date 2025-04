Manutenção em rede de energia elétrica interrompe atendimento telefônico do Saae/Sorocaba no sábado (26) – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba informa sobre a realização, no próximo sábado (26), de manutenção preventiva na rede de energia elétrica na região do Centro Operacional, no Jardim Ibiti do Paço, por parte da concessionária distribuidora. Por esse motivo, das 12h10 às 18h10, os telefones 0800 770 11 95 (ligação gratuita) e 3224 5800, estarão temporariamente fora de operação. De acordo com a empresa de energia, a ação tem como objetivo promover melhorias na rede elétrica de distribuição.

Enquanto isso, a autarquia, disponibiliza, provisoriamente, durante o período da manutenção, para emergências, a mesma linha de telefone do atendimento eletrônico do WhatsApp (15) 99793-2526. Além disso, o assistente virtual do site segue operando normalmente. O objetivo é facilitar o contato do público com a equipe de plantão da autarquia e solucionar as demandas relacionadas ao saneamento, o mais rápido possível.

O assistente virtual do Saae/Sorocaba está disponível 24 horas e atua com os usuários de maneira mais adequada a cada tipo de serviço solicitado, por meio de diálogo com roteiro pré-definido. A princípio, os clientes, em qualquer horário e dia da semana, podem abrir chamados sobre falta da água, vazamentos de água e esgoto, serviços de drenagem (limpeza e desobstrução de boca de lobo).

O mesmo modelo de interação por chatbot também está disponível no WhatsApp (15) 99793-2526 da autarquia. Cada atendimento gera um número de protocolo referente ao serviço solicitado, para que o usuário acompanhe todo o processo na própria ferramenta. Além dos chamados e tendo uma conta de consumo em mãos, é possível solicitar 2ª via de conta, consultar pagamentos, guias de parcelamentos e informações sobre manutenções programadas ou emergenciais na região.

Além das opções oferecidas, estão disponíveis também on-line no site oficial, outros serviços: certidão negativa de débitos; histórico de consumo; consultas a pagamentos; declaração anual de quitação de débitos; alteração da data de vencimento das contas; novas ligações de água e esgoto; revisão de consumo por vazamento sanado; corte e retirada de hidrômetro; corte a pedido, atualização cadastral, Tarifa Social, alteração de categoria, dentre outros.