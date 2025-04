Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sexta (25/04/2025)

Por MRNews



Descubra o que os astros reservam para você no horóscopo de hoje. Veja as previsões completas para cada signo do zodíaco, com destaque para sua energia, sorte, amor e oportunidades. Não perca o número da sorte e a cor do dia!

Áries (21/03 a 20/04)

Você estará cheio de iniciativa e coragem para resolver pendências. Foque nos seus objetivos e confie no seu instinto.

Número da sorte: 9

Cor do dia: Vermelho

Touro (21/04 a 20/05)

Dia propício para lidar com finanças e assuntos familiares. Evite teimosia e pratique o diálogo.

Número da sorte: 14

Cor do dia: Verde-musgo

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Sua comunicação estará afiada. Aproveite para fazer contatos e resolver mal-entendidos.

Número da sorte: 22

Cor do dia: Amarelo-claro

Câncer (21/06 a 21/07)

Momento de reflexão e cuidado emocional. Procure ambientes tranquilos e valorize seu bem-estar.

Número da sorte: 7

Cor do dia: Branco

Leão (22/07 a 22/08)

Brilhe sem medo! Hoje é um ótimo dia para mostrar seu talento e assumir protagonismo em projetos.

Número da sorte: 19

Cor do dia: Dourado

Virgem (23/08 a 22/09)

Detalhes farão toda a diferença. Mantenha o foco no trabalho e evite críticas excessivas.

Número da sorte: 3

Cor do dia: Azul-marinho

Libra (23/09 a 22/10)

Equilibre suas emoções e evite se envolver em conflitos desnecessários. O amor pode surpreender.

Número da sorte: 10

Cor do dia: Rosa

Escorpião (23/10 a 21/11)

Transformações positivas estão a caminho. Confie na sua intuição e siga em frente sem medo.

Número da sorte: 6

Cor do dia: Vinho

Sagitário (22/11 a 21/12)

Aventure-se com responsabilidade. O dia favorece aprendizados e novos contatos profissionais.

Número da sorte: 12

Cor do dia: Laranja

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Responsabilidade será sua palavra-chave. Planeje bem suas ações e evite sobrecarga.

Número da sorte: 5

Cor do dia: Cinza

Aquário (21/01 a 19/02)

Inove com sabedoria. Suas ideias podem render bons frutos se forem bem estruturadas.

Número da sorte: 18

Cor do dia: Azul-turquesa

Peixes (20/02 a 20/03)

Siga sua sensibilidade, mas mantenha os pés no chão. Um bom dia para cuidar da espiritualidade.

Número da sorte: 8

Cor do dia: Lilás

