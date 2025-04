Goiás x Paysandu ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2025, HOJE (23/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Goiás x Paysandu é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (23) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Goiás como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A transmissão é feita AGORA DAZN e dos times Paraenses na disputa, aconteceram pela TV CULTURA PA.

Onde Assistir Goiás x Paysandu Pela Final da Copa Verde 2025

Nesta quarta-feira (23), o Goiás e o Paysandu se enfrentam novamente pela final da Copa Verde 2025, no jogo de volta, que será realizado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, a partir das 21h. O primeiro duelo, disputado em Belém, terminou em um empate sem gols. Agora, as equipes voltam a se encontrar em busca da taça da competição.

Paysandu x Goiás ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2025, HOJE (09/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Paysandu x São Raimundo-RR ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2025, HOJE (19/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Como Chegam as Equipes

O Goiás vem de um desempenho instável na Série B do Campeonato Brasileiro. Nas últimas partidas, venceu o Operário-PR por 2 a 1, empatou com o Vila Nova em 2 a 2 e perdeu para o América-MG por 1 a 0, em uma partida decidida por um gol de pênalti. Com 7 pontos, ocupa a 8ª colocação na Série B.

Por outro lado, o Paysandu vive uma fase difícil na Série B, onde está na 17ª posição, com apenas 1 ponto conquistado em 4 jogos. Nas últimas partidas, o Papão perdeu para o Vila Nova e Chapecoense e empatou com o Operário-PR. A equipe paraense busca na Copa Verde uma forma de retomar a confiança e melhorar seu desempenho na competição nacional.

Onde Assistir ao Jogo

Goiás x Brasiliense ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2025, HOJE (19/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

São Raimundo-RR x Paysandu ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2025, HOJE (12/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

O jogo entre Goiás e Paysandu será transmitido pelo canal do YouTube Esporte na Cultura. Além disso, os fãs poderão acompanhar os melhores momentos da partida em tempo real nos sites Globo Esporte e Placar UOL.

Conclusão

Será uma grande decisão, com o Goiás buscando conquistar o título em casa e o Paysandu tentando reverter sua situação na Série B. Não perca a oportunidade de acompanhar esse confronto emocionante na final da Copa Verde 2025!

Tags: Copa Verde, Goiás, Paysandu, Futebol, Estádio Serra Dourada, Final Copa Verde