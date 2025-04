Fundhas amplia experiências profissionais de jovens

Henrique Macedo





Fundhas

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) deu mais um importante passo em direção à formação cidadã e profissional de adolescentes e jovens, por meio do projeto “Possante Novo”, idealizado pela Veibras São José dos Campos em parceria com a Chevrolet.

A iniciativa oferece a um grupo de 13 alunos do curso de Mecânico de Motores Ciclo OTTO, parte do programa de Formação Inicial e Continuada (FIC), uma oportunidade concreta de qualificação técnica aliada à vivência prática em ambientes industriais de alto padrão.



“O projeto Possante Novo está na 10ª edição, é uma promoção com moradores da cidade que têm carros antigos da Chevrolet, um deles é escolhido e nós reformamos o veículo. Trazer os jovens da Fundhas para esse projeto é a realização de um sonho, o início de uma vida profissional onde vamos apresentar toda a dimensão do setor automotivo, desde a funilaria, mecânica, vendas, pós vendas”, explicou Rafael Davoli, diretor da Veibras.

Com atividades realizadas em oficinas especializadas localizadas em São Paulo, São Bernardo do Campo e São José dos Campos, os alunos da Fundhas podem ter experiências reais de trabalho que vão além do ambiente escolar. Ao fim do processo, um aluno será escolhido e contratado por 90 dias para trabalhar na Veibras.

“É enriquecedor quando os alunos vivenciam as áreas de forma prática porque conseguem perceber as muitas oportunidades que eles têm para trabalhar neste setor”, disse Francisco de Souza, educador social na área de Mecânica Automotiva.

Parceria

A proposta conecta os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula à prática profissional, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas específicas da área automotiva, além de habilidades comportamentais, cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho.

A aluna Vitória estuda na Fundhas há cinco anos e ficou empolgada com as visitas. “Muito legal por ser uma experiência nova, nunca tinha visto. Gostei bastante da parte de funilaria, acho que pode ser um caminho”, afirmou.



Ao integrar cultura, educação e indústria, o projeto reforça o compromisso da Fundhas com a empregabilidade e o protagonismo dos jovens. A iniciativa amplia as possibilidades de inserção social e profissional dos participantes, contribuindo de forma efetiva para sua formação integral.

A parceria com empresas do setor privado, como a Veibras e a Chevrolet, também evidencia a importância do envolvimento da sociedade civil na promoção de oportunidades para a juventude.

“Eu fiquei muito empolgada quando fizemos os primeiros contatos para fechar essa parceria. Hoje está cada vez mais difícil conseguir um técnico comprometido, então poder ajudar na formação desses jovens que querem realmente se dedicar na área é maravilhoso. Temos na empresa vários funcionários que vieram da Fundhas e estão com a gente há muitos anos”, comentou Maria Teresa Davoli, diretora de Pós Vendas da Veibras.

É o caso de Renato Reis, ex-atendido da Fundhas que hoje é consultor de veículos seminovos na concessionária e relembra com carinho a trajetória na fundação.

“Fiquei 10 anos na Fundhas, passei pela unidade Dom Bosco, sede, fiz curso de Mecânica, foi um período muito bom na minha vida, as portas se abriram. Hoje estou empregado, trabalho há 11 anos na concessionária”, disse.

Ex-aluno da Fundhas conversa com a turma durante a visita à concessionária | Foto: PMSJC





