Fórum de Cidades Inteligentes em Sorocaba apresenta tecnologias para Prefeituras – Agência de Notícias

Público de prefeitos, gestores e servidores públicos terão acesso a soluções de mercado e modelos implantados nos municípios. Evento acontece nesta quinta-feira (24), no Parque Tecnológico de Sorocaba

Nesta quinta-feira (24), o Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) sediará o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região de Sorocaba, encontro voltado a prefeitos, gestores e servidores públicos para tratar da modernização dos serviços públicos e o impacto da transformação digital no desenvolvimento das cidades.

O evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio do Parque Tecnológico, e da Associação Paulista de Municípios (APM), apresenta soluções acessíveis que já vêm sendo aplicadas com sucesso em diversas cidades brasileiras, contribuindo para o aumento da produtividade, redução de custos e maior aproximação entre cidadãos e gestão pública.

Entre as soluções que serão apresentadas no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes está uma plataforma voltada à gestão eficiente de processos judiciais. De acordo com Luciano Pereira, Diretor de Negócios da Integrativa, a falta de tecnologia ainda compromete o desempenho de muitas prefeituras, que enfrentam prejuízos por não conseguirem tramitar adequadamente suas ações.

Além da área jurídica, o evento trará soluções que envolvem desde gestão sem papel, como é o caso do PTS, até ponto eletrônico e compras públicas inteligentes, incluindo também soluções acerca de saúde digital integrada, geoprocessamento e tecnologias educacionais. “São tecnologias voltadas à superação de entraves comuns, como a burocracia excessiva, lentidão nos serviços e falhas na organização interna”, argumenta o diretor da RCD, José Marinho.

Ao todo, além de modelos implantados nos municípios, o público do encontro terá acesso às soluções disponíveis por empresas e instituições tais como: Advise, NoPaper, eMaster, Integrativa, Master Tecnologias, Monitora, Portal de Compras Públicas, Binär Tech, GovDigital, Geopixel, Eccosave, UNITEC Soluções em TI, Vetor Inteligência e Modelix Robótica Educacional.

Para o presidente do PTS, Nelson Cancellara, será um momento importante e uma grande oportunidade para que os municípios da região. “Autoridades e técnicos dessas áreas poderão ter acesso a uma série de recursos tecnológicos já existentes e que poderão ser adotados nessas cidades, de acordo com seus próprios interesses e necessidades, contribuindo para o desenvolvimento da nossa região como um todo”, ele afirma.

Rede Cidade Digital seleciona 11 prefeitos inovadores da RMS

Além da apresentação de cases e ferramentas de tecnologia, 11 prefeitos da região de Sorocaba foram selecionados pela Rede Cidade Digital (RCD) para o reconhecimento de Prefeito Inovador 2025, que ocorrerá durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes. A iniciativa valoriza gestores públicos que têm se destacado pela implementação de tecnologias estratégicas e pela promoção de soluções inovadoras que geram impacto positivo na vida da população.

Assim, o Fórum abordará modelos adotados nos municípios e soluções de mercado que visam modernizar o atendimento à população, colocando a transformação digital como eixo estratégico no desenvolvimento socioeconômico das cidades.

A seleção dos Prefeitos Inovadores considerou critérios como a digitalização de serviços públicos, modernização administrativa, uso inteligente de dados e a capacidade de inovação aplicada à gestão. “O título de Prefeito Inovador é uma forma de reconhecer aqueles gestores que estão à frente do seu tempo, utilizando a tecnologia de maneira estratégica para transformar a administração pública e promover o bem-estar social”, define José Marinho, diretor da RCD.

Foram selecionados para receber esse reconhecimento durante o evento os prefeitos dos seguintes municípios: Apiaí, Araçariguama, Boituva, Jundiaí, Louveira, Piedade, Ribeirão Grande, São Roque, Sorocaba, Tapiraí e Tatuí.

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região de Sorocaba é gratuito para servidores públicos, representantes de universidades e instituições, e as inscrições estão abertas no site: https://www.sympla.com.br/rcd.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região de Sorocaba

Data: 24 de abril de 2025

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba

Horário: das 8h às 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos: https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo e-mail: [email protected] ou pelo WhatsApp (41) 3015-6812