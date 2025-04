Flamengo empata com LDU e se complica na Libertadores

O Flamengo emparou sem gols com a LDU (Equador), na noite desta terça-feira (22) no estádio Casa Blanca, nos 2.850 metros da cidade de Quito, e ficou em situação complicada no Grupo C da Copa Libertadores.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís ficou na terceira posição da chave com quatro pontos, mesma pontuação do vice-líder Central Córdoba (Argentina), que mede forças com o Deportivo Táchira (Venezuela) na próxima quinta-feira (24). Já a ponta da classificação do Grupo C é ocupada pela LDU.

Sentindo os efeitos da altitude, o Rubro-Negro da Gávea apresentou muitas dificuldades de jogar. Até conseguiu chegar com perigo em algumas oportunidades ao gol defendido pelo goleiro Gonzalo Valle, mas também viu os equatorianos obrigarem o goleiro argentino Rossi a trabalhar. Aos 37 minutos do segundo tempo Estrada chegou a colocar a LDU em vantagem, mas o lance foi anulado por causa de posição de impedimento do atacante.

Agora o Flamengo se concentra no Campeonato Brasileiro, competição na qual enfrenta o Corinthians no próximo domingo (27), a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã.

Inter arranca empate

Quem protagonizou uma jornada de superação foi o Internacional, que, atuando em pleno Beira-Rio, em Porto Alegre, arrancou um empate de 3 a 3 com o Nacional (Uruguai), em jogo válido pelo Grupo F. Coates, Boggio e Millán fizeram os gols do time uruguaio, enquanto Alan Patrick, Fernando e Bernabéi marcaram os do Colorado.

Mesmo com o resultado a equipe comandada pelo técnico Roger Machado permanece na liderança da chave com cinco pontos. Porém, pode ser ultrapassado por Bahia (vice-líder com quatro pontos) e Atlético Nacional (da Colômbia e 3º com três pontos), que medem forças na próxima quinta-feira (24).