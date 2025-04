CRAS Bairro acontecerá na Aldeia Boa Vista na próxima sexta, 25 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na próxima sexta-feira, 25, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Centro), em parceria com a equipe eMulti da região norte, realizará uma ação do projeto CRAS Bairro na Aldeia Boa vista, no bairro do Prumirim. A ação acontecerá na escola da comunidade, das 9h30 às 12h30.

O objetivo da ação é recepcionar e acolher as famílias da comunidade dentro do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família), oferecendo apoio psicossocial, escuta qualificada e suporte emocional. Além disso, as famílias poderão participar de uma roda de conversa sobre direitos sociais, combate à violência contra a mulher e geração de renda.

A secretária de Assistência Social, Silvia Issa, destacou a importância de descentralizar as ações do CRAS, levando os serviços para os bairros de todas as regiões do município, “a presença do CRAS nos bairros mais afastados é fundamental para garantir o acesso à assistência social e fortalecer os vínculos com a comunidade. Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos da população, entendendo suas realidades e oferecendo o suporte necessário”, comentou Silvia.

Durante a ação, a comunidade também receberá orientações sobre a documentação necessária e informações sobre programas sociais, como o cadastro para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), voltado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, independentemente da idade.

Confira as ações oferecidas:

Acolhimento das famílias;

Inclusão no Cadastro Único;

Atualização do Cadastro Único;

Atendimento com equipe técnica;

Orientações sobre o BPC/LOAS, Bolsa Família e outros benefícios sociais.