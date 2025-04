Com apoio do Exército para ações de segurança pública, Governo de MS fortalece economia – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

As ações de segurança desenvolvidas em Mato Grosso do Sul, com o apoio do Exército Brasileiro, foram apresentadas durante encontro institucional realizado hoje (22) no CMO (Comando Militar do Oeste), em Campo Grande.

O governador Eduardo Riedel, participou do evento, que reuniu também o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), o general de Exército Richard Fernandez Nunes – chefe do Estado-Maior do Exército – e o comandante Militar do Oeste, general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha.

Em expressivo desenvolvimento econômico, o Mato Grosso do Sul atrai investidores internacionais e a questão da segurança pública é fator, muitas vezes, responsável pela decisão final de manter ou realizar investimentos no Estado.

“Vemos muito bem a clareza de objetivos, os meios empregados, toda a capacidade operacional do Exército. É importante que a sociedade conheça um pouco dessa realidade. Nós temos o privilégio de ter o CMO com uma série dos programas estratégicos do Exército. A segurança pública ajuda no social, na garantia de toda essa estrutura que nós temos de investimentos dentro do Estado. Isso passa tranquilidade para o investidor. A segurança pública faz parte de um item que muitos dos investidores, que são internacionais e colocam volume de recursos expressivos, que geram emprego, renda, desenvolvimento para o Estado, tem essa capacidade de dar tranquilidade e é fator decisório, muitas vezes, para que se venham para cá”, explicou Riedel.

Outra questão apresentada pelo Exército é relativa a segurança nacional, que envolve tecnologia e também os atuais conflitos bélicos e econômicos mundiais.

“As guerras não avisam quando começam, a gente vai fazer isso depois, quando a história for contada. O fato é que o mundo está em conflito e nós temos que estar preparados para isso. Nós estamos buscando nos preparar e para isso a gente precisa de recursos, precisa que o nosso planejamento seja adequado e seja cumprido”, disse o general Richard.

Outro assunto do encontro foi o Corredor Bioceânico, trajeto rodoviário de 3.320 km que vai conectar os oceanos Atlântico e Pacífico, passando por oito territórios de quatro países – Brasil, Paraguai, Argentin e Chile – que vai gerar oportunidades e desafios, inclusive na área da segurança pública.

“Sem dúvida nenhuma, abre uma janela gigante de oportunidades e de ameaças. Todo caminho, ação logística, tem uso benéfico e também mau uso, muitas vezes por parte do ilícito. Sem dúvida nenhuma que a atuação do Exército Brasileiro na nossa fronteira nos dá muita tranquilidade a quem se aventurar pelo uso do ilícito. Agora, do ponto de vista comercial, para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, a rota é um espetáculo. A gente tem uma perspectiva da rota extremamente positiva do ponto de vista comercial”, explicou Riedel.

“Temos facilidade que temos para agir na defesa e preservação da fronteira oeste, o que leva também ao desenvolvimento dessa área importante para o nosso Brasil”, disse o general Richard.

Também participaram do encontro os secretários Antonio Carlos Videira (Sejusp), Jaime Verruck (Semadesc), Rodrigo Perez (Segov), Ana Ali (PGE) e o comandante-geral do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar), coronel Frederico Salas.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom

