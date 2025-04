Cine Teatro terá show ‘Choro, ontem, hoje e sempre’ na quarta

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

*Colaborou a estagiária Bruna König.

O Cine Teatro Benedito Alves recebe nesta quarta-feira (23), às 20h, o show “O Choro, ontem, hoje e sempre”.

O espetáculo é gratuito, com ingresso solidário de um pacote de trigo ou fubá, que será direcionado ao Fundo Social de Solidariedade. É necessário fazer a reserva de ingresso no site.

Declarado patrimônio cultural imaterial do Brasil, o choro tem seu dia nacional celebrado nesta quarta-feira (23).

No show, “O Choro ontem, hoje e sempre”, o quarteto, hoje formado pelos músicos Luiz Paulo Muricy (cavaquinho), Bruno Bertolino (percussão), Claudio Ferreira (violão 7 cordas) e Everton Campos (flauta transversal), apresenta um passeio pelo Choro e suas vertentes (samba, baião, maxixe, frevo, tango brasileiro), com clássicos que compõem a história da música popular brasileira a partir do século 20, chegando ao movimento contemporâneo, contudo, com a preocupação da preservação da linguagem.

Serviço

Cine Teatro Benedito Alves

Rua Rui Dória, 935 – Centro



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo