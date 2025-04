Cerro Porteño x Sporting Cristal, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (24), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Cerro Porteño x Sporting Cristal acontece Hoje (24) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: netflamengo.com.br

Cerro Porteño x Sporting Cristal: Livescore, Onde Assistir e Últimas Notícias – 25/04/2025

Cerro Porteño e Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira, 25 de abril de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. O duelo promete movimentar o Grupo B da competição continental, com ambas as equipes buscando pontos cruciais para avançar à próxima fase.

Situação das equipes

O Cerro Porteño, do Paraguai, chega embalado após duas vitórias seguidas no campeonato nacional, superando o Nacional e o Sportivo Trinidense. Apesar da derrota para o Palmeiras na Libertadores (1 a 0), o time paraguaio mostrou consistência defensiva e promete fazer valer o fator casa no Estádio General Pablo Rojas.

Já o Sporting Cristal, do Peru, passa por uma fase turbulenta. Nos últimos cinco jogos, venceu apenas um (contra o Cusco), e sofreu derrotas expressivas, como o 3 a 0 para o Bolívar e o 4 a 1 diante do Cajamarca. Para tentar dar novo ânimo à equipe, o clube contratou o técnico brasileiro Paulo Autuori, que estreia oficialmente neste confronto.

Últimos confrontos diretos

15/04/2003 – Cerro Porteño 1 x 0 Sporting Cristal

– Cerro Porteño 1 x 0 Sporting Cristal 12/03/2003 – Sporting Cristal 1 x 1 Cerro Porteño

Apesar da distância no tempo, o retrospecto favorece o time paraguaio, que nunca perdeu para o adversário peruano na Libertadores.

Odds das principais casas de apostas

As casas de apostas colocam o Cerro Porteño como favorito:

Betano.br : Cerro Porteño: 1.72 Empate: 3.75 Sporting Cristal: 5.00

: BetEsporte : Cerro Porteño: 1.74 Empate: 3.75 Sporting Cristal: 4.80

: Superbet.br : Cerro Porteño: 1.76 Empate: 3.70 Sporting Cristal: 4.70

:

A aposta no time da casa se justifica pelo bom momento e pelo mando de campo, enquanto o Sporting Cristal entra como zebra, tentando surpreender com novo treinador.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo via streaming para apostadores registrados nas principais plataformas, como bet365 e EstrelaBet. Basta ter saldo em conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para acompanhar.

Livescore e cobertura em tempo real

Você pode acompanhar todas as estatísticas em tempo real, escalações, cartões, gols e eventos do jogo Cerro Porteño x Sporting Cristal através do Flashscore. A plataforma cobre mais de 1.000 competições e traz tudo em tempo real, incluindo a Copa Libertadores, Brasileirão, Champions League e muito mais.

Notícias recentes

Sporting Cristal anuncia Paulo Autuori como novo técnico (17/04/2025)

(17/04/2025) Palmeiras venceu Cerro Porteño por 1 a 0 no Allianz Parque (10/04/2025)

(10/04/2025) Autuori promete reestruturar o Cristal para brigar por vaga no mata-mata

