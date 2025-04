Cephas oferta mais 2.000 vagas em cursos EaD

Henrique Macedo





A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), por meio do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), oferece mais 2.000 vagas para quatro cursos de qualificação profissional gratuitos na modalidade EAD (Educação a Distância) para moradores de São José dos Campos.



As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira (23) até o dia 21 de maio pela internet, na página do programa Qualifica São José, no site da Prefeitura de São José, ou pela Central 156 (telefone, site e aplicativo). O início das aulas será no dia 27 de maio.

Cursos EaD

Programação ERP SAP básico – 500 vagas

Cerimonial e Protocolo para Eventos – 500 vagas

Segurança e Medicina do Trabalho – 500 vagas

Assistente de Logística – 500 vagas



