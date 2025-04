Brasil disputa etapa de Indianápolis

A seleção brasileira de natação paralímpica está nos Estados Unidos, onde, a partir da próxima quinta-feira (24) participa da etapa de Indianápolis do World Series, um circuito internacional da modalidade organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês).

Na competição, que contará com provas multiclasses (com nadadores com diferentes tipos de deficiência nadando a mesma série), o Brasil será representado por cinco atletas. Um dos destaques da equipe brasileira é o mineiro Gabriel Araújo, da classe S2 (limitações físico-motoras), dono de seis medalhas paralímpicas.

Além disso, o Brasil entra na piscina com Talisson Glock, Larissa Rodrigues, Matheus Junio Brambilla e Milaini Alviço Araújo.

Em 2025 a seleção brasileira de natação paralímpica já participou de duas etapas do World Series. Em Lignano Sabbiadoro (Itália), o país encerrou a participação com quatro ouros e quatro pratas, ficando na segunda colocação geral do quadro de medalhas. Já em Barcelona (Espanha), o Brasil fechou sua campanha com 11 pódios, sendo seis ouros, três pratas e dois bronzes.