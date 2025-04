Biblioteca promove atividades no Dia Mundial do Livro

Posted on

As Naves Satélites incentivam a capacitação digital, científica e tecnológica da população – Beth Santos/Prefeitura do Rio A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCT) está com inscrições abertas para mais de 2.600 vagas neste mês de abril, em diversos cursos e oficinas gratuitas de tecnologia. Entre os cursos disponíveis estão “Tudo sobre Hardware […]