ASSISTIR Real Betis x Real Valladolid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (24/04)

A partida entre Real Betis x Real Valladolid acontece HOJE (24), às 16h30 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Real ue buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Real Betis x Real Valladolid – Palpites, escalações e onde assistir (La Liga 2024/25)

Pela 33ª rodada da La Liga, o Real Betis recebe o lanterna Real Valladolid no Estadio Benito Villamarín, nesta quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 16h30 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos completamente distintos: os andaluzes sonham com vaga na Champions League, enquanto os visitantes lutam contra um rebaixamento praticamente inevitável.

Situação das equipes

Real Betis

Com uma campanha sólida na liga e uma inédita semifinal da Conference League pela frente, o Betis vive um grande momento sob o comando de Manuel Pellegrini. A equipe vem de vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Girona, com destaque para os brasileiros Johnny Cardoso e Antony, além do craque Isco.

Na tabela, o clube ocupa a 6ª colocação com 51 pontos, apenas um atrás do Villarreal, 5º colocado. A expectativa é garantir uma vaga europeia e, quem sabe, sonhar com um lugar na Champions após 20 anos.

Em casa, o desempenho é forte: 4 vitórias nos últimos 5 jogos no Benito Villamarín, e a única derrota foi justamente para o Villarreal. O Betis venceu as últimas duas partidas em casa contra o Valladolid e quer manter a sequência positiva.

Real Valladolid

O cenário é desolador para o Valladolid. A equipe perdeu 12 das últimas 13 partidas na liga e acumula seis derrotas consecutivas. Com a pior defesa do campeonato (76 gols sofridos), os comandados de Álvaro Rubio ocupam a 20ª posição com apenas 16 pontos, estando 16 atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No entanto, o time venceu o Betis por 1 a 0 no primeiro turno, o que pode servir como motivação. Para surpreender fora de casa, o Valladolid precisa quebrar um tabu: não vence como visitante desde outubro de 2024, quando bateu o Alavés por 3 a 2.

Prováveis escalações

Real Betis:

Adrián; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Lo Celso; Antony, Isco, Jesus Rodríguez; Bakambu.

Desfalques: Diego Llorente, Marc Roca, Chimy Ávila (lesionados). Ricardo Rodríguez é dúvida.

Real Valladolid:

Ferreira; Candela, Aidoo, Ivan Sánchez, Aznou; Juric; Ivan Sánchez, Mario Martín, Chuki, Raul Moro; Mamadou Sylla.

Desfalques: Karl Hein (goleiro titular, lesionado). Anuar é dúvida.

Onde assistir

O confronto entre Real Betis e Real Valladolid terá transmissão ao vivo nos canais ESPN e também estará disponível via Star+ (streaming) para os assinantes.

Palpites e prognóstico

Com um elenco superior, mais entrosado e motivado pela briga por vaga na Champions League, o Real Betis é amplamente favorito. A fragilidade defensiva do Valladolid, somada à sequência de derrotas, torna improvável uma reação fora de casa. Jogando em seu estádio, o Betis deve aproveitar a má fase do adversário para conquistar mais três pontos.

Palpite: Real Betis 3 x 1 Real Valladolid

