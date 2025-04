ASSISTIR Leganés x Girona AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (24/04)

A partida entre Leganés x Girona acontece HOJE (24), às 14 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Leganés ue buscar os três pontos em seus domínios.

Leganés x Girona: Prévia, Escalações e Palpites para o Confronto da La Liga

Data e horário: Quinta-feira, 24 de abril de 2025, às 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Butarque, Leganés, Espanha

Competição: La Liga – 33ª Rodada

Na quinta-feira, o Estádio Municipal de Butarque será palco de um confronto direto contra o rebaixamento: Leganés e Girona se enfrentam em um duelo que promete emoções e muita tensão na reta final da La Liga 2024/25. Ambas as equipes lutam desesperadamente para escapar da zona da degola.

Situação do Leganés

O Leganés chega pressionado, mas motivado após arrancar um empate sem gols fora de casa contra o Mallorca. O time comandado por Borja Jiménez ocupa a 19ª colocação, com 29 pontos, e está a apenas três do Girona, primeiro time fora do Z-3.

Apesar de estar há seis jogos sem vencer, o Leganés tem a seu favor uma tabela mais acessível nas últimas rodadas, enfrentando adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Em casa, a expectativa é de um desempenho mais agressivo no ataque, que vem sendo um dos grandes problemas da equipe — são menos de 30 gols marcados em 32 rodadas.

A boa notícia é o retorno do artilheiro Daniel Raba, que volta de suspensão e já soma seis gols em seus últimos sete jogos. Por outro lado, o time pode ter desfalques importantes, como Neyou, Barisic, Franquesa e Nastasic.

Provável escalação do Leganés: Dmitrovic; Rosier, Gonzalez, Saenz, Hernandez; Rodriguez, Tapia, Cisse; Diomande, Garcia, Raba

Situação do Girona

Depois de fazer uma campanha histórica em 2023/24, chegando à Champions League, o Girona vive uma queda vertiginosa nesta temporada. O time acumula 10 jogos sem vencer e está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, com 34 pontos.

Na última rodada, os comandados de Michel foram derrotados por 3 a 1 pelo Betis em casa, em mais uma atuação preocupante. Fora de casa, a situação também é alarmante: apenas um ponto somado nos últimos seis jogos como visitante, sofrendo 14 gols nesse período.

O técnico Michel enfrenta problemas para encontrar soluções no ataque, especialmente após a saída de Dovbyk. O veterano Stuani, de 38 anos, é o artilheiro com oito gols, mesmo sendo reserva na maioria das partidas. Além disso, Abel Ruiz, Bryan Gil e Ricard Artero estão fora por lesão.

Provável escalação do Girona: Gazzaniga; Frances, Krejci, Blind, Gutierrez; Tsygankov, Herrera, Arthur, Van de Beek, Asprilla; Danjuma

Retrospecto

O Girona leva vantagem no histórico recente contra o Leganés. No primeiro turno, venceu por 4 a 3 em um jogo emocionante. Além disso, jamais perdeu em seis visitas ao Estádio de Butarque, o que aumenta a confiança dos catalães em repetir o feito.

Palpite e Prognóstico

Este é um típico confronto em que o empate pode acabar sendo o resultado mais provável, dada a baixa confiança de ambos os lados. O Leganés, por jogar em casa e contar com o retorno de Raba, pode levar ligeira vantagem ofensiva, mas o Girona tem mais experiência e histórico positivo neste duelo.

Palpite: Leganés 1 x 1 Girona

Um empate pode deixar tudo ainda mais embolado na parte de baixo da tabela, com ambos os clubes adiando a decisão de suas permanências na elite espanhola.

