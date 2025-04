ASSISTIR Fortaleza x Juventude AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (23/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Fortaleza x Juventude Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (23) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Peixe, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Palpite: Fortaleza x Juventude U20 – Campeonato Brasileiro Sub-20 – 23/04/2025

O confronto entre Fortaleza U20 e Juventude U20, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, promete ser um jogo de grande emoção. A partida ocorrerá no dia 23 de abril de 2025, às 15h (horário de Brasília), e será disputada no estádio do Fortaleza. O confronto coloca frente a frente duas equipes com desempenhos distintos, o que promete um embate interessante para os torcedores e apostadores.

Situação das equipes

Atualmente, o Fortaleza U20 ocupa a 12ª posição na tabela com 8 pontos, fruto de 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nas primeiras 6 rodadas. A equipe vem alternando bons momentos e pontos importantes, como a recente vitória sobre o Atlético GO U20 por 2 a 0, mas ainda não conseguiu a consistência necessária para estar mais acima na tabela. O Fortaleza tem se mostrado forte em casa e buscará aproveitar a vantagem do mando de campo para conquistar mais 3 pontos e almejar uma recuperação.

Por outro lado, o Juventude U20 lidera a competição com 13 pontos, após 4 vitórias e 1 empate, sendo uma das equipes mais consistentes até agora. A equipe está em ótima fase, com destaque para a solidez defensiva e a eficácia no ataque. Nos últimos jogos, o Juventude obteve vitórias importantes, como sobre o Palmeiras U20 (2 a 0) e o Internacional U20 (1 a 0), o que lhe confere confiança para enfrentar o Fortaleza.

Análise do confronto

Com o Juventude U20 vivendo uma fase ascendente, é natural que se apresentem como favoritos para este duelo, mas o Fortaleza U20, jogando em casa, tem potencial para surpreender. O time cearense, apesar da posição na tabela, tem mostrado uma boa capacidade de resistência, e a motivação por estar em seu estádio pode ser um fator crucial. A equipe de Fortaleza deverá se concentrar em melhorar sua transição ofensiva e minimizar os erros defensivos para conter o ímpeto do Juventude.

Por outro lado, o Juventude buscará manter sua liderança e seguir invicto na competição, apostando na experiência de seu elenco e no bom momento de jogadores-chave. O Juventude tem se destacado pela sua consistência, especialmente em jogos difíceis, e seu técnico certamente terá o plano de jogo bem preparado para este confronto.

Palpites para a partida

Analisando as odds e a forma das equipes, a recomendação é apostar na vitória do Juventude U20, que vem com um desempenho superior até aqui. Contudo, a dupla chance também é uma boa opção, visto que o Fortaleza U20 tem qualidade suficiente para ao menos evitar a derrota em casa.

Vitória do Juventude U20 : O time está em grande fase e, com a confiança adquirida, deve manter seu bom desempenho.

: O time está em grande fase e, com a confiança adquirida, deve manter seu bom desempenho. Dupla Chance (Fortaleza U20 ou Empate): Para quem busca um palpite mais cauteloso, esta aposta pode ser interessante devido à boa performance do Fortaleza em sua casa.

Últimos jogos e estatísticas das equipes

Fortaleza U20 : Vem de uma vitória (2-0) contra o Atlético GO U20 e empates contra São Paulo U20 e Fluminense U20, além de uma derrota apertada para o Grêmio U20.

: Vem de uma vitória (2-0) contra o Atlético GO U20 e empates contra São Paulo U20 e Fluminense U20, além de uma derrota apertada para o Grêmio U20. Juventude U20: Venceu seus últimos jogos contra Grêmio U20, Internacional U20 e Palmeiras U20, mantendo uma defesa sólida e um ataque eficiente.

Classificação e perspectivas

Com 8 pontos, o Fortaleza U20 busca avançar mais na tabela e afastar-se da parte inferior. Já o Juventude U20 lidera o torneio e deseja manter o ótimo início de campeonato. A vitória para o Juventude não só consolidaria sua liderança, mas também daria moral para os desafios que virão.

Perguntas Frequentes

Fortaleza U20 x Juventude U20 que dia? A partida será no dia 23/04/2025.

A partida será no dia 23/04/2025. Fortaleza U20 x Juventude U20 que horas? O jogo será às 15:00 (horário de Brasília).

O jogo será às 15:00 (horário de Brasília). Fortaleza U20 x Juventude U20 quem ganhou? O resultado será conhecido após o apito final da partida.

Fique atento para mais detalhes e não perca a oportunidade de acompanhar e apostar neste emocionante confronto!

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?