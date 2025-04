ASSISTIR AO VIVO Atlético Grau x Sportivo Luqueño, HOJE (23/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Atlético Grau x Sportivo Luqueño acontece HOJE (23) às 23 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

CONMEBOL Sudamericana: Atlético Grau x Sportivo Luqueño – Onde Assistir, Probabilidades e Previsões

A competição sul-americana segue com emoções para os torcedores, e nesta quarta-feira, 23 de abril, o Club Atlético Grau enfrenta o Sportivo Luqueño pela 3ª rodada do Grupo D da CONMEBOL Sudamericana. A partida promete ser intensa, já que ambas as equipes estão buscando a recuperação e uma posição de destaque na competição.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Paramount+, para os fãs de futebol que desejam acompanhar a ação em tempo real, com comentários e imagens exclusivas.

Detalhes da Partida

Data e Hora : 23 de abril de 2025, às 23:00 (horário de Brasília).

: 23 de abril de 2025, às (horário de Brasília). Local : Estádio Monumental , em Lima, Peru.

: , em Lima, Peru. Competição: CONMEBOL Sudamericana, Grupo D, 3ª Rodada.

Probabilidades e Análise

No confronto, as probabilidades indicam um jogo equilibrado entre Atlético Grau e Sportivo Luqueño. As odds apontam para o time peruano com 40% de chance de vitória (2.50), enquanto a equipe paraguaia tem 34% de chances (2.90). Isso reflete a disputa acirrada entre os dois clubes, ambos buscando um bom resultado para subir na classificação.

Atlético Grau : 2.50 (40%)

: 2.50 (40%) Empate : 3.20

: 3.20 Sportivo Luqueño: 2.90 (34%)

Escalações Prováveis

Club Atlético Grau:

Goleiro : Jeremy Martin Rostaing

: Jeremy Martin Rostaing Jogadores chave: Matías Véliz, Gonzalo Lencinas, e Julián Fernández.

Sportivo Luqueño:

Goleiro : Ángel Benítez

: Ángel Benítez Jogadores chave: Nicolás Bertocchi, Sebastián Assís, e Ezequiel Olivera.

Classificação Atual

Atlético Grau ocupa a 4ª posição do Grupo D com 1 ponto.

ocupa a 4ª posição do Grupo D com 1 ponto. Sportivo Luqueño está logo à frente, na 3ª posição, também com 1 ponto, mas com melhores critérios de desempate.

Ambas as equipes têm uma missão crucial em busca dos primeiros três pontos na competição, e o vencedor deste duelo poderá se aproximar da liderança do grupo, dependendo dos outros resultados da rodada.

Expectativa para o Jogo

O Atlético Grau, jogando em casa, tem a vantagem de estar em seu território, no Estádio Monumental de Lima, o que pode ser um fator decisivo na busca pelos 3 pontos. No entanto, o Sportivo Luqueño, com seu elenco experiente, não deve ser subestimado. O confronto entre Jeremy Martin Rostaing e Ángel Benítez, dois dos destaques das equipes, promete ser uma das atrações da noite.

Conclusão

Este é um jogo fundamental para os dois times, que buscam recuperação na CONMEBOL Sudamericana. As chances estão equilibradas, mas a vantagem no papel parece estar com o Atlético Grau, que joga em casa. O embate promete ser emocionante, com muito em jogo para ambos os clubes.

Não perca a partida!

Tags: CONMEBOL Sudamericana, Atlético Grau, Sportivo Luqueño, Futebol Sul-Americano, Rodada 3, Grupo D, Onde Assistir, Probabilidades, Estádio Monumental.

Terça-feira – 22 de abril de 2025

La Liga (Espanha – Rodada 33)

Valencia x Espanyol – 14:00 – Transmissão: ESPN 4

Odds bet365: 6.25 | 5.50 | 1.40

Jogo importante para a parte intermediária da tabela.

– 14:00 – Transmissão: ESPN 4 Odds bet365: 6.25 | 5.50 | 1.40 Jogo importante para a parte intermediária da tabela. Barcelona x Mallorca – 16:30 – Transmissão: Disney+

Odds: 3.90 | 2.90 | 2.20

Barcelona tenta retomar a vice-liderança diante de um Mallorca em crise.

Ligue 1 (França – Rodada 29)

Nantes x PSG – 15:45 – Transmissão: CazéTV

Odds: 1.83 | 4.00 | 3.75

O PSG entra em campo como favorito, com Mbappé e companhia em boa fase.

Premier League (Inglaterra – Rodada 34)

Manchester City x Aston Villa – 16:00 – Transmissão: ESPN

Odds: 1.20 | 7.00 | 13.00

City busca manter a liderança com Haaland de volta ao time titular.

Libertadores – Rodada 3

Carabobo FC x Universidad de Chile – 19:00 – Paramount+

Odds: 3.20 | 3.20 | 2.35

– 19:00 – Paramount+ Odds: 3.20 | 3.20 | 2.35 LDU Quito x Flamengo – 19:00 – ESPN

Odds: 3.00 | 3.00 | 2.50

Jogo decisivo para o Flamengo no Grupo A.

– 19:00 – ESPN Odds: 3.00 | 3.00 | 2.50 Jogo decisivo para o Flamengo no Grupo A. Alianza Lima x Talleres – 19:00 – Paramount+

– 19:00 – Paramount+ Colo-Colo x Racing Club – 21:30 – Paramount+

Odds: 1.44 | 4.20 | 8.00

– 21:30 – Paramount+ Odds: 1.44 | 4.20 | 8.00 Internacional x Nacional – 21:30 – Paramount+

– 21:30 – Paramount+ Barcelona SC x Universitario – 23:00 – ESPN 4

Copa Sul-Americana – Rodada 3

Boston River x Nacional Potosí – 19:00 – ESPN 4

– 19:00 – ESPN 4 Universidad Catolica x Defensa y Justicia – 19:00 – Disney+

– 19:00 – Disney+ Guaraní x Independiente – 19:00 – Paramount+

Odds: 1.95 | 3.30 | 3.90

– 19:00 – Paramount+ Odds: 1.95 | 3.30 | 3.90 Gualberto Villarroel x Once Caldas – 21:30 – Paramount+

– 21:30 – Paramount+ Vasco x Lanús – 21:30 – SBT

Odds: 1.85 | 3.40 | 4.50

O Cruzmaltino precisa da vitória para se consolidar no Grupo G.

– 21:30 – SBT Odds: 1.85 | 3.40 | 4.50 O Cruzmaltino precisa da vitória para se consolidar no Grupo G. FBC Melgar x Academia Puerto Cabello – 23:00 – Paramount+

Odds: 3.10 | 3.10 | 2.45

Liga Profissional Argentina

Tigre x Belgrano – 19:00 – Disney+

– 19:00 – Disney+ Independiente Rivadavia x Aldosivi – 21:15 – Disney+

Odds: 3.00 | 3.25 | 2.40

Campeonato Brasileiro – Série B (Rodada 4)

Atlético Goianiense x Cuiabá – 19:30 – Disney+

– 19:30 – Disney+ Volta Redonda x Ferroviária – 20:00 – Disney+

Odds: 1.85 | 3.30 | 4.75

Quarta-feira – 23 de abril de 2025

Serie A (Itália – Rodada 33) – 13:30

Cagliari x Fiorentina – Odds: 3.40 | 3.20 | 2.25

– Odds: 3.40 | 3.20 | 2.25 Genoa x Lazio – Odds: 5.00 | 3.60 | 1.73

– Odds: 5.00 | 3.60 | 1.73 Parma x Juventus – Odds: 2.40 | 2.90 | 3.40

– Odds: 2.40 | 2.90 | 3.40 Torino x Udinese – Odds: 2.50 | 3.40 | 2.80

La Liga (Espanha – Rodada 33) – 14:00

Celta de Vigo x Villarreal – Disney+

Odds: 1.36 | 5.25 | 7.00

– Disney+ Odds: 1.36 | 5.25 | 7.00 Athletic Bilbao x Las Palmas – ESPN 4

Jogo em destaque: Huracán x América de Cali

Copa Sul-Americana – Grupo C

Data: 23/04/2025

Horário: 19:00 (de Brasília)

Local: Estádio Tomás Adolfo Ducó

Transmissão: Paramount+

Árbitro: Augusto Aragón

Retrospecto e forma recente:

Huracán: 10 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota em 17 jogos na temporada.

América de Cali: vem de três derrotas seguidas e apenas 44% de aproveitamento.

Desfalques:

América de Cali não contará com o goleiro Joel Graterol, por lesão grave no tendão patelar.

Palpite:

O Huracán tem mais consistência e joga em casa. Vitória provável dos argentinos, com possibilidade de ambos marcarem.

Tags:

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.