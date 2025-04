Agentes do BRT Seguro prendem homem por furto de grade na estação INTO – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agentes do programa BRT Seguro prenderam em flagrante, na segunda-feira (21/4), um homem por furto de grades de contenção na estação do BRT INTO, no corredor TransBrasil.

A ocorrência teve início quando uma popular informou a um dos vigilantes da estação que havia avistado um homem furtando as grades do local. Diante da denúncia, os agentes foram acionados e iniciaram o monitoramento do sujeito, identificado posteriormente como Marlon Vasconcelos de Oliveira.

A partir do monitoramento das equipes, o homem foi localizado e abordado nas imediações da estação, em posse do material. Ele foi conduzido à 17ª DP e permaneceu detido.