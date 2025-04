Agência Minas Gerais | Jogos Escolares de Minas abrem edição histórica com 100% dos municípios inscritos 

A maior competição estudantil do país começa com marca inédita: todos os 853 municípios mineiros se inscreveram na edição 2025 dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg). O evento teve início nessa segunda-feira (21/4) e segue até 24/8, envolvendo estudantes de 12 a 17 anos das redes pública e privada em disputas esportivas por todo o estado.

Realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), o Jemg se consolida como uma das principais políticas públicas voltadas para a juventude, promovendo educação, cidadania e inclusão por meio do esporte.

Para a secretária de Desenvolvimento Social, Alê Portela, o alcance inédito do evento reforça o papel estratégico da competição. “Essa marca histórica reforça a importância do Jemg para a formação integral dos nossos jovens. É o esporte chegando a cada canto de Minas”, afirma.

Já o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, destaca que o Jemg vai muito além de uma competição. “Os Jogos Escolares de Minas Gerais se transformaram em uma plataforma essencial para que os estudantes desenvolvam competências fundamentais, como trabalho em equipe, disciplina e resiliência”, ressalta.

Novidades desta edição

A edição 2025 chega com inovações importantes. Uma delas é a inclusão do atletismo convencional já na etapa regional, modalidade que até então era exclusiva da fase estadual. Outra novidade é a estreia do basquete 3×3, que promete atrair novos atletas e ampliar a diversidade de perfis participantes.

As disputas são divididas em dois módulos: o Módulo I reúne estudantes nascidos entre 2013 e 2011, e o Módulo II contempla os nascidos entre 2010 e 2008.

A etapa microrregional, dividida em sete semanas de execução, com início previsto para os próximos dias, será realizada em 54 cidades-sede espalhadas por todas as regiões de Minas. As equipes campeãs nas modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados no xadrez seguem para a fase regional. Já os campeões regionais avançam para a etapa estadual.

O cronograma completo das etapas do Jemg 2025 está disponível neste link .

Nas fases seguintes, os jovens atletas competem em modalidades individuais como atletismo, natação, judô, ginástica, ciclismo, xadrez, entre outras, além das coletivas como basquete, futsal, handebol e vôlei — incluindo o vôlei de praia.

O atleta de lançamento de peso e aluno da rede estadual em Baependi, no Sul de Minas, Lucas Alves Cruz, vê nos jogos do Governo de Minas um impulso decisivo.

“Foi no Jemg que tudo começou. Ele abriu as portas para o Jebs, o Sul-Americano e o Mundial, sem o Jemg, eu não teria chegado tão longe”, afirma o atleta.

Inclusão e representatividade

O Jemg também valoriza o esporte como ferramenta de inclusão. A fase estadual paralímpica contempla diversas modalidades para pessoas com deficiência (PCD), como goalball, bocha, natação PCD, judô PCD, parataekwondo, futebol de cegos, entre outras.

Além de promover integração e desenvolvimento, o Jemg é a porta de entrada para os principais torneios nacionais da categoria. Os campeões das competições representarão Minas Gerais nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), nos Jogos da Juventude e nas Paralimpíadas Escolares.

A execução técnica do evento é realizada pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).