Ações de zeladoria ocorrem em todas as regiões da cidade

A Prefeitura de São José dos Campos realiza uma série de atividades de manutenção e zeladoria em todas as regiões da cidade. Na região leste, por exemplo, equipes realizam a pintura dos viadutos de acesso ao Vista Verde e ao Novo Horizonte, com mais de 30 quilômetros de guias.

As equipes também estão intensificando a roçada dos canteiros centrais das principais vias, realizando poda de árvores e pinturas nos equipamentos públicos, inclusive nas muretas e guarda-corpo do Túnel do Gás, além da manutenção de jardins e floreiras.

Na região sul, os trabalhos de requalificação do Parque Airton Senna da Silva, no bairro Parque Interlagos, continuam a todo vapor. A limpeza do lago está em andamento, bem como a troca dos protetores da mureta principal, que foram retirados e trocados por telas. O platô que vai abrigar o futuro deck de contemplação já foi nivelado e com gramado.



Equipes da Prefeitura atuam em toda a cidade diariamente | Foto: Divulgação

No distrito de São Francisco Xavier, na região norte, os trabalhos são de roçada na estrada de Santa Bárbara, na Estrada Vereador Pedro David, assim como a pintura de bancos e guias das praças Cônego Antônio Manzi e São Sebastião. Na Rua Quinze de Novembro ocorre a manutenção de calçada.

Os trabalhos de zeladoria ocorrem em toda a cidade, com manutenção de calçada, substituição de equipamentos públicos, pintura, roçadas, plantios de flores, serviços de drenagem, entre outros.

Para acompanhar, os munícipes podem verificar no site da Prefeitura toda programação de serviços semanalmente.



