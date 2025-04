Volta Redonda x Ferroviária; onde assistir ao vivo, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Volta Redonda x Ferroviária é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (22) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem Voltaço como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Nesta terça-feira, 22 de abril de 2025, às 20h (horário de Brasília), o Volta Redonda recebe a Ferroviária no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma Disney+ e contará com cobertura em tempo real no site do CNN Esportes.

O Voltaço, como é conhecido o time do interior do Rio de Janeiro, ainda não pontuou na competição e vive um momento de pressão em busca da reabilitação. Jogando em casa, a equipe tenta contar com o apoio da torcida para conquistar seus primeiros três pontos e iniciar uma reação no campeonato.

Já a Ferroviária, de Araraquara, vive situação oposta. Com desempenho mais estável nas rodadas anteriores, o time paulista chega embalado e, caso conquiste a vitória fora de casa, poderá entrar na zona de acesso à elite do futebol nacional. A equipe tem apostado em um estilo de jogo equilibrado, combinando boa organização defensiva e eficiência ofensiva.

Transmissão ao vivo:

Streaming : Disney+

: Disney+ Tempo real: CNN Esportes

Ficha técnica:

Jogo : Volta Redonda x Ferroviária

: Volta Redonda x Ferroviária Data : 22/04/2025

: 22/04/2025 Horário : 20h (de Brasília)

: 20h (de Brasília) Local : Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ) Rodada: 4ª da Série B

Este duelo promete ser decisivo para o futuro imediato das duas equipes na tabela. Enquanto o Volta Redonda luta para sair das últimas posições e aliviar a pressão, a Ferroviária busca se firmar entre os primeiros colocados e manter o embalo na competição.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.