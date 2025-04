Visita da Secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Valéria Bolsonaro à Primeira-Dama e Secretária de Políticas para a Mulher de Guaratinguetá, Adriana Vaz Pinheiro

Na terça-feira, (22), no gabinete da Prefeitura Municipal, a Secretária de Políticas para a Mulher de Guaratinguetá, Adriana Vaz Pinheiro, recebeu a Secretária de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, Valéria Bolsonaro, para uma agenda institucional voltada ao fortalecimento das políticas públicas direcionadas às mulheres.​

Durante o encontro, a Secretária Valéria Bolsonaro ressaltou a relevância de estreitar os laços institucionais entre o Estado e o município, visando à implementação eficaz de ações que promovam a equidade de gênero e o posicionamento feminino.​

Por sua vez, a Secretária Adriana Vaz Pinheiro aproveitou a oportunidade para apresentar um conjunto de demandas locais, compiladas em um documento oficial, que foi entregue à representante estadual para análise e possíveis encaminhamentos.​

Em gesto simbólico de acolhimento, a Primeira-Dama de Guaratinguetá presenteou a Secretária Valéria Bolsonaro com uma bolsa e um terço de fuxico, ambos confeccionados pela Casa Ato ( Apoio Ao Tratamento Oncológico) durante uma oficina promovida pelo Fundo Social de Solidariedade do município.