O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) destinou R$ 713.583,60 para a execução, em 2023, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em Barbacena, na região mineira de Campo das Vertentes. O município conta com a Emater-MG para o desenvolvimento do programa. O anúncio sobre a liberação dos recursos foi feito neste mês, durante […]