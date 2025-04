Sodie Mesquita x Santo André ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (22/04)

Por MRNews



A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Sodie Mesquita x Santo André HOJE (22) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

O duelo entre Sodie Mesquita W e Santo André W, válido pela temporada 2025 da LBF Feminina (Liga de Basquete Feminino do Brasil), será disputado nesta terça-feira, 22 de abril, às 19h30 (horário de Brasília). O jogo promete muita emoção, já que ambas as equipes buscam se consolidar na parte superior da tabela.

Transmissão ao vivo – Live Stream

Você pode assistir ao jogo ao vivo pelas plataformas de apostas que oferecem streaming esportivo, como:

Para ter acesso à transmissão, é necessário ter uma conta registrada e saldo positivo ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas. Restrições geográficas podem se aplicar.

Últimos Resultados

Sodie Mesquita W vem de uma derrota contra o Ourinhos (79 x 63), mas antes disso acumulava três vitórias seguidas contra Maringá, Blumenau e Corinthians, mostrando evolução defensiva e ofensiva.

Santo André W chega embalada após uma vitória apertada contra Blumenau (74 x 72), quebrando uma sequência de três derrotas consecutivas. O time busca regularidade, principalmente fora de casa.

Confrontos Diretos (H2H)

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, Santo André leva vantagem, vencendo todos os duelos:

07/06/2024 – Santo André 80 x 70 Sodie Mesquita

19/03/2024 – Sodie Mesquita 67 x 71 Santo André

30/04/2023 – Sodie Mesquita 53 x 69 Santo André

17/03/2023 – Santo André 90 x 73 Sodie Mesquita

19/05/2022 – Santo André 81 x 75 Sodie Mesquita

Fase Atual

Santo André tenta embalar após vitória importante e ainda sonha com posições mais altas nos playoffs.

tenta embalar após vitória importante e ainda sonha com posições mais altas nos playoffs. Sodie Mesquita quer esquecer o último tropeço e repetir o desempenho das partidas anteriores, principalmente jogando em casa, onde tem sido mais forte.

Live Score

Acompanhe os placares em tempo real, estatísticas, desempenho dos jogadores e atualizações minuto a minuto pelo portal:

Palpite do confronto

A expectativa é de um jogo equilibrado, com leve favoritismo para Sodie Mesquita, por jogar diante de sua torcida e mostrar melhor sequência recente. No entanto, o histórico favorável a Santo André pesa, tornando o duelo imprevisível.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.