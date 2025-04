São José Basketball enfrenta o Vasco no primeiro jogo do playoff

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Farma Conde São José Basketball vai enfrentar o R10 Score Vasco da Gama nesta quarta-feira (23), às 19h30, na Farma Conde Arena no primeiro jogo da série de oitavas de final do NBB Caixa.

A equipe joseense encerrou a fase inicial na nona colocação, com 50% de aproveitamento, sendo superada pelo Pato em seu último desafio. O clube Cruzmaltino terminou logo à frente, em oitavo, com 52,9% de aproveitamento, também sendo derrotado na partida final, diante do Bauru.

Nos playoffs, todas as séries serão disputadas no formato melhor-de-cinco jogos, no qual a equipe que vencer três partidas avança à próxima fase. Como teve melhor campanha, o Vasco tem o direito de fazer os jogos dois, três e cinco (se necessário) no ginásio de São Januário, enquanto os joseenses farão as partidas um e quatro (se necessária) na Farma Conde Arena.

Na primeira fase, as equipes se enfrentaram duas vezes e cada time venceu uma partida fora de seus domínios. O Vasco levou a melhor no confronto do primeiro turno ao bater os joseenses por 68 a 59 na Farma Conde Arena, enquanto o São José Basketball superou o Cruzmaltino por 75 a 69 no segundo turno, no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Os ingressos para o duelo podem ser adquiridos pelo site da ticket fácil. As entradas para o setor de arquibancada estão à venda no valor de R$ 10 a inteira, com meia solidária estipulada em R$ 5 mediante a doação de um quilo de alimento não-perecível.

Para o setor das frisas, mais próximo à quadra, os ingressos possuem preço único de R$ 25. Sócios-torcedores tem direito a uma entrada exclusiva e poderão se sentar nas cadeiras de quadra.

Os portões serão abertos às 18h e o clube aconselha aos torcedores que cheguem com antecedência para evitar filas próximo ao horário da partida. O estacionamento da Arena é gratuito a todos.



