Prefeitura promove Semana Municipal de Prevenção e Combate à Crueldade contra Animais

22/04/2025 |

19:00 |

82

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa), iniciou, nesta terça-feira (22), a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Crueldade contra Animais. A programação, que segue até o próximo sábado (26), foi aberta oficialmente em uma solenidade na Sala de Convenções da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, com a presença de autoridades e representantes da causa animal.

Nesta quarta-feira (23), será realizado o Dia D de Combate à Crueldade contra Animais. Em alusão ao ‘Abril Laranja’, mês dedicado à prevenção da crueldade animal, a iniciativa inclui ações educativas, fiscalizações e campanhas de conscientização. “Nosso foco é combater a crueldade de forma ativa e educativa, promovendo o cuidado com os animais em todas as esferas da sociedade”, destacou o secretário de Cuidado e Proteção Animal de João Pessoa, Guga Pet.

A semana conta com uma série de atividades voltadas para a conscientização e o enfrentamento aos maus-tratos contra animais. “Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a defesa dos direitos animais e a construção de políticas públicas eficientes no combate à violência contra os animais”, complementou o secretário.

Confira a programação para os próximos dias:

Quarta-feira (23): Dia D de Combate à Crueldade contra Animais;

Quinta-feira (24): Escola Amiga dos Animais: ações educativas nas unidades de ensino da Capital;

Sexta-feira (25): Atualização cadastral de carroceiros;

Sábado (26): Pitstop Animal: ação de conscientização em via pública (Parque das Três Ruas, nos Bancários).