Prefeitura de Sorocaba lança plataforma URB Drive e anuncia cadastramento de motoristas – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Urbes – Trânsito e Transportes, anuncia o lançamento de um plataforma tecnológica para compartilhamento de viagens individuais de passageiros com o uso de veículos, via aplicativo. Trata-se do URB Drive. A partir da próxima segunda-feira (28), os motoristas interessados em aderir à iniciativa podem se cadastrar via aplicativo, baixado a partir de link disponível no site da Urbes (www.urbes.com.br) e da Portal da Prefeitura (www.sorocaba.sp.gov.br).

A empresa Prime Transportes Ltda. venceu licitação pública e está responsável pelo desenvolvimento da nova ferramenta e prevê, dentro de 90 dias, iniciar a operacionalização do sistema, nos moldes das demais plataformas existentes no mercado atual.

De acordo com a proposta vencedora, os motoristas terão apenas 8,90% de desconto sobre o valor total da corrida. Ou seja, o que nas outras plataformas esses descontos chegam a 50%, na plataforma municipal menos de 10% do valor da corrida será descontado daquele a ser recebido pelo motorista.

“Desta forma, aumenta-se o poder de ganho da categoria. Além de possibilitar melhores preços aos clientes que utilizam deste modal, uma novidade da Plataforma Municipal é que, em caso de necessidade, motorista e passageiro terão disponível um botão de emergência para acionar diretamente a Guarda Civil Municipal (GCM), via Centro de Controle Operacional Integrado (CCOI) da Secretaria de Mobilidade (Semob)”, aponta o diretor-presidente da Urbes, Adriano Brasil.

O contrato com a Prime Transportes Ltda. tem prazo de vigência de 60 meses e prevê, ainda, que os usuários terão um local físico pra tratar de assuntos sobre os serviços prestados e demais necessidades. Todos os veículos cadastrados na nova plataforma deverão ter ventosa instalada no para-brisas, com o nome e layout de identificação do serviço.

Os canais de contato com a Urbes, para mais informações sobre o cadastramento de motoristas, são: (15) 3519-3101/3100 e o WhatsApp: (15) 99760-9621. A sede da Urbes fica na Rua Chile, 401, Jardim Barcelona.