Prefeitura alerta para importância da vacina contra febre amarela – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Diante do aumento no número de casos e óbitos por febre amarela registrados em diversas regiões do estado de São Paulo, a Prefeitura de Ubatuba reforça a importância da vacinação como principal forma de prevenção contra a doença.

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, transmitida por mosquitos, e pode levar à morte se não for tratada a tempo. A maneira mais segura de se proteger é por meio da vacina, que está disponível gratuitamente nas unidades de saúde do município.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta, especialmente, as pessoas que pretendem viajar para áreas com registros da doença, como Paribuna, Caçapava, São José dos Campos, Joanópolis, Serra Negra e outras regiões com ocorrência confirmada. Quem nunca tomou a vacina contra a febre amarela — ou recebeu apenas a dose fracionada — deve se imunizar com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem, para garantir a eficácia da proteção.

A vacina é indicada a partir dos 9 meses de idade e uma única dose é suficiente para proteger por toda a vida. Pessoas com contraindicações, como imunossuprimidos e gestantes, devem procurar orientação médica antes de se vacinar.

As Unidades de Saúde de Ubatuba estão preparadas para atender a população. Para receber a vacina, basta apresentar um documento com foto e a carteira de vacinação, se houver.

Até abril de 2025, o estado de São Paulo enfrenta um surto significativo de febre amarela, com 52 casos confirmados e 29 mortes, resultando em uma taxa de letalidade de aproximadamente 60%. Como estratégia, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo intensificou a campanha de vacinação, solicitando 6 milhões de doses ao Ministério da Saúde.