População pode solicitar serviços públicos sem sair de casa pelo App ‘João Pessoa na Palma da Mão’

A lâmpada do poste da sua rua queimou e precisa ser trocada? Quer fazer uma denúncia ou reclamação junto ao Procon-JP? Emitir o cartão do SUS? Essas e outras demandas podem ser solicitadas pela população por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Disponível desde 2023, a ferramenta foi criada pela Prefeitura de João Pessoa para tornar o acesso dos serviços da gestão municipal ágil e seguro, sem a necessidade do cidadão sair de casa.

O aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore, além de ser acessado pelo site da Prefeitura de João Pessoa, através do ícone ‘João Pessoa Conectada’. Para logar, basta preencher o número do CPF e a data de nascimento.

Com um layout simples e intuitivo, os serviços são categorizados por setores, como saúde, programas de apoio, zeladoria, mobilidade urbana, infraestrutura, meio ambiente, animais, educação, esportes, regularização e coleta de impostos, segurança pública e denúncias.

Em saúde, por exemplo, é possível solicitar consultas, exames e cadastrar no programa para receber remédio em casa. Em zeladoria, pedir coleta de poda, cata-treco, denunciar descarte irregular de resíduos, entre outros. Em animais, agendar consultas na clínica do Pet, hemograma e castração. Demandas como tapa-buraco, iluminação e IPTU também estão disponíveis.

Todos os serviços possuem campos onde o cidadão pode preencher o tipo de solicitação, podendo acrescentar fotos ou vídeos ao pedido. Após fazer a solicitação, o aplicativo gera um protocolo de atendimento e vai informando por mensagem o andamento do pedido dentro da Prefeitura.

Ao solicitar os serviços diretamente pelo celular ou computador, sem sair de casa, o cidadão economiza tempo e esforço. Além disso, o aplicativo reduz a burocracia e melhora o fluxo de informações entre a população e a gestão municipal. Isso porque as secretarias conseguem acompanhar, em tempo real, os pedidos e otimizar os prazos de resposta, e a população vê suas demandas sendo atendidas de forma mais clara e visível.