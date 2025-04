Patrolamento chega à rota da São Geraldo com cronograma intensificado – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou nesta terça-feira (22), os trabalhos de patrolamento na estrada que dá acesso a São Geraldo, outras fazendas da região, chácaras, assentamentos e passeios.

O serviço tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, garantindo mais segurança e mobilidade para os moradores, produtores rurais e visitantes que utilizam a via. A ação faz parte do cronograma de manutenção e recuperação das estradas vicinais, que visa facilitar o escoamento da produção, o transporte escolar e o acesso às propriedades e atrativos turísticos.

De acordo com a Secretaria de Obras, os trabalhos estão intensificados nesse período de chuvas, contemplando outras regiões rurais conforme o planejamento estabelecido.