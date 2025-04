LDU x Flamengo, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (22), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre LDU x Flamengo acontece Hoje (22) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

LDU x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, palpites e escalações da Libertadores

Nesta terça-feira (22), às 19h (horário de Brasília), LDU e Flamengo se enfrentam em um confronto decisivo pela terceira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025. O palco será a altitude de Quito, no Equador, fator que historicamente costuma dificultar a vida dos visitantes. A partida terá transmissão exclusiva ao vivo pelo Disney+.

O Flamengo chega pressionado para buscar a recuperação no torneio continental após a derrota para o Central Córdoba, da Argentina, por 2 a 1, na rodada anterior. Com três pontos somados, a equipe comandada por Filipe Luís ocupa a terceira colocação do Grupo E e precisa pontuar para não se distanciar dos líderes.

Já a LDU vive bom momento e lidera a chave com quatro pontos, mesmo número do Central Córdoba, levando vantagem nos critérios de desempate. Uma vitória diante da equipe carioca pode deixar o time equatoriano muito próximo da vaga nas oitavas de final.

Onde assistir LDU x Flamengo ao vivo?

Transmissão: Disney+

Disney+ Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, Equador

Palpites para LDU x Flamengo:

André Donke: LDU 2 x 1 Flamengo

Raphael Prates: LDU 1 x 2 Flamengo

Prováveis escalações:

LDU – Técnico: Josep Alcácer

A equipe equatoriana entra em campo com força máxima e aposta no entrosamento do seu meio-campo e na eficiência do atacante Alex Arce para surpreender o time brasileiro.

Provável escalação:

Gonzalo Valle; De la Cruz, Ricardo Ade, Allala e Quiñónez; Gruezo, Ramírez, Alzugaray e Villamíl; Alexander Alvarado e Alex Arce.

Flamengo – Técnico: Filipe Luís

O Rubro-Negro terá desfalques importantes. Allan, De La Cruz e Alex Sandro estão fora e sequer viajaram para Quito. A tendência é que Michael ou Plata assumam uma das vagas no ataque.

Provável escalação:

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araujo, Gerson e Arrascaeta; Michael (Plata) e Bruno Henrique.

Arbitragem:

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

VAR: Juan Lara (CHI)

O duelo promete ser um dos mais intensos da rodada, com o Flamengo tentando superar a altitude de Quito e a pressão por resultados, enquanto a LDU aposta no fator casa para consolidar sua posição no grupo.

