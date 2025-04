Kings League Brazil, Furia bate G3X lidera após 5ª rodada; Confira a classificação

‾A Kings League Brasil está em pleno andamento no Split 1 da temporada 2024/25, com partidas emocionantes e disputas acirradas entre os times participantes. A seguir, apresento a classificação atualizada após a 5ª rodada:

🏆 Classificação – Kings League Brasil (Split 1 – Temporada 2024/25)

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo de Gols 1 Time A 25 10 8 1 1 20 8 +12 2 Time B 22 10 7 1 2 18 10 +8 3 Time C 20 10 6 2 2 15 9 +6

Pts : Pontos

: Pontos PJ : Partidas Jogadas

: Partidas Jogadas V : Vitórias

: Vitórias VP : Vitórias por Penaltis

: Vitórias por Penaltis DP : Derrotas por Penaltis

: Derrotas por Penaltis D : Derrotas

: Derrotas GP : Gols Pró

: Gols Pró GC : Gols Contra

: Gols Contra SG: Saldo de Gols

🔥 Destaques da 5ª Rodada

Na última rodada, a Furia FC manteve sua invencibilidade ao vencer o G3X FC por 9 a 7, consolidando-se na liderança com 15 pontos e um impressionante saldo de gols de +1. citeturn0search6 Outros resultados da rodada incluíra: Nyvelados FC 7 x 2 Fluxo FC* Capim FC** 5 x 3 FC Real Elite* Desimpedidos Goti** 6 x 3 LOUD SC* Dendele FC** 6 x 3 **Funkbol Clube* citeturn0search1

📅 Próximos Jogos – 6ª Rodad

A próxima rodada está agendada para o sábado, 26 de abril de 2025, com os seguintes confronts:

Desimpedidos Goti vs. Furia F- Funkbol Clube vs. Nyvelados F- LOUD SC vs. Capim F- Dendele FC vs. G3X F- FC Real Elite vs. Fluxo F citeturn0search2

—

Para acompanhar a tabela completa, estatísticas detalhadas e transmissões ao vivo, acesse o site oficial da Kings League Brasil: linkturn0search.

Kings League Brazil: Furia e G3X lideram após rodada com recorde de gols e reviravoltas

A 4ª rodada da Kings League Brazil, disputada em Guarulhos (SP), foi marcada por emoções intensas, erros inusitados e um recorde impressionante: 46 gols em apenas cinco partidas. O principal destaque, no entanto, ficou para a consolidação das equipes Furia e G3X na liderança do campeonato.

Classificação atualizada após a 4ª rodada:

Furia – 12 pontos G3X – 12 pontos Nyvelados – 7 pontos Fluxo – 6 pontos Dendele – 6 pontos Desimpedidos – 5 pontos Real Elite – 4 pontos Loud – 3 pontos Capim – 3 pontos Funkbol – 2 pontos

A liderança da Furia foi assegurada com uma goleada de 6 a 1 sobre a Loud. Mesmo sem a presença de Neymar, presidente da equipe, o trio Leleti, Lipão e Jeffinho garantiu a vitória com cinco gols. O time voltou ao topo da tabela, empatando em pontos com o G3X, que também venceu com autoridade o Desimpedidos por 8 a 3.

Outro jogo memorável da rodada foi entre Real Elite e Funkbol, que terminou empatado em 8 a 8 no tempo normal — o maior número de gols em uma única partida até agora. Na disputa por shootout, melhor para o Funkbol, que venceu por 4 a 3, somando seus primeiros dois pontos no torneio.

A vitória mais dramática ficou por conta do Dendele, que perdia por 3 a 0 para o Nyvelados, mas buscou o empate e venceu nos shootouts. Com o resultado, o time chegou a seis pontos e subiu na tabela.

O Fluxo também brilhou, vencendo o Capim por 5 a 1 com destaque para o presidente Nobru, que marcou em pênalti presidencial. O Capim, por outro lado, viu o presidente Jon Vlogs desperdiçar sua cobrança.

Regras que tornam o torneio único

A Kings League Brazil mistura futebol society com elementos de entretenimento e dinâmica de videogame. São dois tempos de 20 minutos, com entradas progressivas dos jogadores em campo e uso de cartas de “armas secretas”, como gols em dobro, pênaltis especiais e jogador estrela.

Um dos momentos mais aguardados é o “pênalti do presidente”, ativado pelo botão vermelho, onde os dirigentes descem ao campo para cobrar uma penalidade.

O torneio terá nove rodadas, com o líder se classificando direto para a semifinal. Do 2º ao 7º colocado, as equipes disputarão as quartas de final em sistema de playoff.

Kings League Brasil: Rodada Histórica em Guarulhos Tem Goleadas, Polêmicas e Astros em Ação

A quarta rodada da Kings League Brasil agitou o domingo (14) em Guarulhos com uma enxurrada de gols, confusão no banco, participação decisiva de presidentes e até broncas de juiz viralizando. Foram 46 gols em apenas cinco jogos, marcando a jornada mais movimentada até aqui na competição que mistura futebol society, celebridades e elementos inéditos no esporte tradicional.

Show de Gols e Momentos Inusitados

A abertura da rodada teve o Fluxo atropelando o Capim por 5 a 1. O destaque ficou por conta do presidente Nobru, que fez o seu gol, ao contrário de Jon Vlogs, que desperdiçou o pênalti do Capim. A partida teve ainda confusão no banco e a lesão do jogador Melequinha.

Logo depois, Real Elite e Funkbol protagonizaram o duelo mais maluco da noite: empate em 8 a 8 no tempo normal e vitória do Funkbol nos shootouts por 4 a 3. O confronto teve VAR, falha técnica e atuações de gala de Ahmed Ibrahim e Davi Ilario.

No terceiro jogo, o Dendele virou um 3 a 0 contra o Nyvelados e levou a melhor nos shootouts, com brilho do goleiro Maikon. A partida também teve punições por “jogo passivo”, uma das regras inusitadas da Kings League.

Já o confronto entre Desimpedidos e G3X teve de tudo: erro ao apertar o botão do pênalti presidencial, pênalti desperdiçado por Kelvin “K9” e juiz “sincerão” que mandou frases como “Não pedi a sua opinião” e “A falação está atrapalhando pra c…” durante reclamações em campo. O G3X confirmou o favoritismo e venceu por 8 a 3.

Fechando a rodada, a Furia, de Neymar, aplicou 6 a 1 na Loud com um show do trio Leleti, Lipão e Jeffinho. Mesmo sem a presença do presidente, o time assumiu a liderança isolada com 12 pontos.

Classificação Atualizada da Kings League Brasil

Furia – 12 pontos G3X – 12 pontos Nyvelados – 7 pontos Fluxo – 6 pontos Dendele – 6 pontos Desimpedidos – 5 pontos Real Elite – 4 pontos Loud – 3 pontos Capim – 3 pontos Funkbol – 2 pontos

Entenda a Dinâmica da Kings League

Comandada por nomes como Neymar e Ludmilla, a liga conta com 10 times e partidas disputadas em dois tempos de 20 minutos. O início dos jogos começa com apenas quatro jogadores em campo, com novas entradas a cada minuto até completar o 7 contra 7. Além disso, cartas aleatórias — como pênaltis, gols em dobro e suspensões — apimentam o jogo. Os presidentes também entram em campo para cobrar pênaltis decisivos, aumentando a interação com o público.

Nos minutos finais, bolas douradas e vermelhas trazem emoção extra: a primeira vale o gol da vitória no empate; a segunda, dobra os gols de quem estiver vencendo.

A liga vai até a 9ª rodada e define o líder direto na semifinal. Já do 2º ao 7º colocado, os times disputam os playoffs em formato de quartas de final.

Tags: Kings League Brasil, Neymar, Futebol Society, Fluxo, Furia, G3X, Desimpedidos, App Placar UOL, Resultados Kings League, Futebol Alternativo